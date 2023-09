10 MOEDAS comuns DE 1 REAL que valem mais de R$ 109 cada uma

O mundo numismático oferece uma oportunidade fascinante de explorar a história através de moedas antigas e raras, enquanto também pode ser uma forma de investimento lucrativa a qual você nem desconfia. Se você possui moedas guardadas em casa, vale a pena verificar se entre elas há alguma que possa surpreendê-lo com seu valor no mercado de colecionadores. Confira mais detalhes sobre uma moeda de 1 real muito especial, logo a seguir.

A redondinha que vale muito

As motivações para colecionar moedas raras podem variar consideravelmente, indo desde a apreciação de sua beleza artística até o desejo de estabelecer uma ligação profunda com o passado histórico que essas peças representam. Além disso, muitos colecionadores são motivados pelo potencial de valorização financeira, pois algumas moedas raras se transformam em investimentos lucrativos ao longo do tempo.

Surpreendentemente, muitas pessoas não têm conhecimento algum de que existem moedas de R$ 1,00 que podem valer até R$ 120,00 ou mais. Isso é particularmente verdadeiro no caso de moedas comemorativas ou que apresentam erros de cunhagem, pois são consideradas raras e podem ser vendidas por um valor muito acima de seu valor nominal. Continue a leitura, logo abaixo, para entender como é possível identificar essas moedas e como você pode vendê-las com sucesso, caso encontre alguma no cofrinho empoeirado do seu armário.

Moedas em circulação no Brasil

O Brasil conta com uma incrível variedade de moedas comemorativas em circulação, que foram lançadas para celebrar eventos históricos, culturais e esportivos. Cada uma dessas moedas possui um design distinto no verso, representando o tema da celebração em questão. Por exemplo, é possível encontrar moedas que fazem alusão à Declaração dos Direitos Humanos, à Bandeira Nacional, aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, entre outros acontecimentos relevantes.

Características de uma moedas rara

A identificação de moedas raras depende de diversos fatores, como a quantidade de exemplares produzidos, o ano de cunhagem, o estado de conservação e a presença de erros de cunhagem. De modo geral, quanto menor for a quantidade de moedas produzidas, mais antigo o ano de cunhagem, melhor o estado de conservação e mais evidente o erro, maior será o valor da moeda no mercado de colecionadores.

Um exemplo notável de moeda rara é a de R$ 1,00 do ano 2000, que se destaca por possuir uma borda mais espessa do que o habitual, devido a um defeito na prensagem. Devido à sua produção limitada e ao defeito, essa moeda pode alcançar um valor de até R$ 120,00 no mercado de colecionadores. Outro exemplo interessante é a moeda de 2007, que apresenta um erro de rotação. Isso significa que, ao girar a moeda, o verso aparece ao contrário do anverso. Essa peculiaridade também pode aumentar o valor da moeda para até R$ 120,00.

Como vender suas moedas?

Se você começou a explorar seus cofrinhos e bolsas em busca desses modelos raros e deseja saber como vender uma moeda rara, saiba que há diversas opções disponíveis. No entanto, é essencial realizar uma avaliação prévia da moeda.

Você pode enviar fotos e informações sobre a moeda para especialistas em numismática, que poderão fornecer uma estimativa do seu valor e orientações sobre as melhores maneiras de vendê-la. Após essa avaliação, você pode procurar locais onde seja possível vender suas moedas antigas. Sempre tome o cuidado de verificar a reputação dos compradores e as condições de pagamento antes de finalizar qualquer negociação.

