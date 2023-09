Milhões de brasileiros estão no vermelho. A grande maioria é por dívidas do cartão de crédito, empréstimos ou financiamentos. Entretanto — há uma porcentagem que estão em dívida com os credores por conta das contas básicas de consumo. Entretanto, agora é possível quitá-las facilmente através do programa do Governo Federal de renegociação de dívidas. Veja o passo a passo abaixo.

24% das dívidas são de LUZ, ÁGUA E TELEFONE; agora dá para quitar | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quite todas as suas dívidas agora mesmo

Trata-se do Desenrola Brasil. O Governo Federal lançou um programa de renegociação de dívidas a fim de que todos os brasileiros tivessem acesso a uma plataforma exclusiva de renegociação de dívidas.

O intuito é exatamente este — reduzir os níveis de inadimplência no país. Com isso — agora é possível quitar as dívidas de água, luz e telefone através do programa.

É uma oportunidade única para os brasileiros que estão com o nome sujo na praça. Nos últimos meses, os bancos estão com os níveis de renegociação de dívidas aumentando — logo, um dos principais motivos para isso são as iniciativas do Governo de renegociação de dívidas.

As dívidas precisam ser de até R$ 5 mil e o interessado precisa ter uma conta no site do Governo Federal. Feito isso — é necessário que o beneficiário não receba mais que 02 salários mínimos.

Caso esteja apto — é possível reunir todas as contas em um único cadastro e a partir de então, realizar o pagamento dessas contas de maneira parcelada ou à vista com descontos exclusivos.

O Desenrola Brasil irá alcançar não somente dívidas básicas — como nas próximas etapas deverá auxiliar os brasileiros que possuem débitos ativos com financiamentos e empréstimos bancários.

Como negociar as dívidas pelo Desenrola?

Não é raro que os brasileiros acabem acumulando dívidas básicas. Como é o caso das contas de água, luz e telefone. Como citado anteriormente — agora é possível quitar com a ajuda do Desenrola Brasil, programa do Governo Federal para renegociação de dívidas.

Por enquanto, o Desenrola Brasil está chegando em sua segunda fase — justamente a etapa cujo irá ser analisada as contas básicas de consumo. Como luz, água e telefone.

Portanto — o Desenrola irá começar a renegociar as contas básicas a partir do próximo mês. Logo, é importante ficar atento ao site do Governo Federal e possuir uma conta prata ou ouro para ter acesso à plataforma.

Nesta segunda etapa, os brasileiros que serão contemplados são aqueles que possuem renda de até 02 salários e dívidas que somam no máximo R$ 5 mil. Os demais — precisarão aguardar as próximas etapas do programa.

Portanto, todo o processo é feito diretamente pelo site do Governo Federal. Posteriormente será desenvolvido o aplicativo oficial. Enquanto isso não ocorre, é necessário estar logado no site do Governo. Nenhuma taxa é cobrada para a renegociação de dívidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com uma pessoa de confiança. Evite cair em golpes!

