Não é de hoje que os brasileiros conhecem a operadora TIM. Sendo uma das mais conhecidas no Brasil — possui excelentes benefícios além dos convencionais. É importante ficar atento aos pacotes e bônus concedidos aos clientes. Dentre eles — ligações e internet limitada, serviços de streaming de música e muito mais!

Ainda tem chip TIM Saiba que valeu a pena guardar; veja os benefícios | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Serviços TIM são atualizados

Os produtos da Tim são um dos mais acessíveis e econômicos do Brasil. Há uma década atrás a operadora estava em seu auge — com todos relacionando a empresa com os “Homens Azul”. Após um longo período — essa popularidade e qualidade não ficou para trás.

As vantagens da Tim são disponibilizadas para os clientes através da contratação dos seus planos. Para contratar o serviço da Tim — é necessário contratar o plano através de um consultor ou diretamente pelo site da companhia.

Para realizar a contratação através do dispositivo, basta discar o número 1056. Ou então — enviar um SMS para *144#. Caso prefira, poderá ir até uma das lojas Tim a fim de contratar os planos pessoalmente.

Antes de escolher o plano ideal, é importante verificar todos os benefícios inclusos nos planos da Tim. Os produtos são exclusivos!

Estas são as melhores ofertas da TIM

Os planos da Tim são divididos em Tim Pré Top e Tim Beta. Sendo duas categorias um pouco diferentes — com recursos adicionais e complementares. Veja os dois tipos de planos.

Tim Pré Top: é o plano mais básico da operadora. Na qual o cliente tem acesso à internet de acordo com a quantidade de gigas contratados. Oscilando de acordo com o valor da recarga. As ligações são ilimitadas e o uso do WhatsApp não afeta nos custos do plano de internet.

Além disso, este plano conta com o bônus de uso entre às 0h e 06h. Além de 100 SMS gratuitos.

Tim Beta: é uma categoria mais “elevada” do plano anterior. Na qual é composta por algumas subdivisões e outros benefícios que podem ser pagos pelos clientes de modo separado. O plano mais caro conta com 10 GB de internet, e possui vários benefícios interligados.

Tim Music by Deezer;

600 minutos mensais para qualquer operadora do Brasil;

Ebook Light by Skeelo;

SMS e WhatsApp ilimitado;

Babbel.

Portanto, esses são os benefícios dos clientes Tim neste ano de 2023. Haja vista que através dos benefícios oriundos dos planos Tim — os clientes conseguem muito mais benefícios e desenvoltura durante os acessos mensais à internet e planos telefônicos.

