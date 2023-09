WhatsApp: quem terá acesso às 4 MUDANÇAS URGENTES no app

Novidades no WhatsApp – Imagine um mundo onde suas conversas digitais tornam-se ainda mais seguras, suas fotos enviadas mantêm sua qualidade original e você pode até acessar mensagens de grupos antes de se tornar um membro. Parece ficção científica? Na verdade, é a mais recente atualização do WhatsApp, o popular aplicativo de mensagens instantâneas que prepara novidades que prometem transformar a forma como nos comunicamos.

As novidades no WhatsApp estão tornando a experiência do usuário ainda mais incrível. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

WhatsApp traz mudanças

O WhatsApp, agora sob a tutela da Meta Platforms, Inc., não é estranho a inovações. A empresa tem um histórico de lançar atualizações significativas para melhorar a experiência dos usuários. Em agosto, quatro notáveis melhorias foram apresentadas, com algumas já disponíveis em dispositivos iOS e Android, e outras ainda em fase de testes. Mas a expectativa é que, em breve, todos os usuários possam desfrutar desses novos recursos.

Um dos destaques é a introdução da proteção por senha para o WhatsApp Web. Este recurso tem o potencial de trazer um novo nível de segurança especialmente para aqueles que utilizam a versão para desktop do aplicativo. Antes de acessar as conversas, será necessário inserir uma senha previamente definida pelo usuário. Isso pode ser especialmente útil em ambientes onde o computador é compartilhado, como em escritórios ou residências, aumentando a privacidade e a segurança dos dados.

Outra mudança que chamou a atenção foi a atualização na qualidade das fotos enviadas. Muitos usuários, particularmente aqueles que trabalham com design gráfico ou fotografia, costumavam criticar o fato de que o aplicativo reduzia significativamente a qualidade das imagens compartilhadas. No entanto, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou uma nova funcionalidade denominada “HD Photos”, que permite o envio de imagens com resoluções de até 3.000 x 2.000 pixels sem compressão drástica. Este é um passo significativo para tornar o aplicativo mais amigável para profissionais que necessitam compartilhar imagens de alta qualidade.

Outras alterações

No que tange à organização de grupos, o WhatsApp simplificou o processo. A mais recente atualização permite a criação rápida de grupos sem a necessidade de atribuir-lhes um nome. Anteriormente, para criar um grupo temporário ou para uma conversa específica, o usuário tinha que passar pelo incômodo de nomeá-lo. A nova funcionalidade vem como uma solução prática para tornar o processo de criação de grupos mais ágil e menos burocrático.

Por último, mas não menos importante, está em fase de teste uma funcionalidade que permitirá a novos membros de grupos acessar mensagens que foram enviadas até 24 horas antes de sua adesão. Isso pode ajudar a contextualizar conversas em grupos para novos participantes, embora ainda seja incerto como essa funcionalidade afetará questões de privacidade entre os membros existentes.

As novas atualizações do WhatsApp têm o potencial de aprimorar significativamente a experiência do usuário. De melhorias de segurança e privacidade a recursos que tornam o aplicativo mais funcional para profissionais e eficiente em termos de comunicação em grupo, a mais recente série de atualizações parece estar direcionada para tornar o aplicativo uma ferramenta de comunicação cada vez mais completa.

