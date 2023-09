OPORTUNIDADE: feirão da MRV concede vale-mudança de R$ 3 MIL e bônus de R$ 20 MIL nesta semana

O sonho da maioria dos brasileiros é conseguir a casa própria e sair de vez do aluguel e para ajudar os interessados, a construtora MRV está realizando um super evento para negociar os imóveis que já estão construídos, os descontos são excelentes e o cliente ainda pode ganhar um vale-mudança no valor de até R$ 3.000, mas é importante correr contra o tempo pois a promoção durará poucos dias, confira.

Saiba tudo sobre as promoções incríveis do feirão MRV | Imagem de Rudy and Peter Skitterians por Pixabay

São mais de 300 imóveis em oferta

A construtora possui bastante influência no Brasil, sobretudo, no Rio Grande do Sul, o evento em questão trata-se do Feirão Farroupilha, que está acontecendo na capital. Ao todo, são 300 imóveis com condições excelentes para o financiamento ou até mesmo para a compra.

Além deles, há quase 2 mil imóveis também disponíveis, mas é importante lembrar que eles não estão dentro das demais ofertas. O evento citado está ocorrendo em comemoração à semana Farroupilha.

Por isso, a construtora está oferecendo condições únicas para os moradores da região. Para ficar ainda melhor, todos os imóveis também estão dentro do programa Micasa Casa Minha Vida.

Sobre os imóveis

Cada imóvel, além do bônus de mudança, a construtora também oferece um adicional de R$ 20 mil para ajudar na compra da residência. Lembrando que para conseguir financiar, é necessário ter mais de 18 anos e ter como comprovar a renda.

A renda mínima é de R$ 2 mil, além disso, os imóveis são entre 40 e 58 m², já os valores de cada imóvel giram em torno de R$ 188 mil a R$ 350 mil. Ou seja, há imóveis para todos os gostos e também para todos os bolsos.

Lembrando que a Caixa irá realizar o financiamento de até 90% do valor do imóvel, já o restante, deve ser dado pelo comprador de entrada. Lembrando que ainda há a possibilidade de financiar até mesmo a entrada, mas através da MRV. E quem possui, pode usar o saldo do FGTS.

Vale a pena financiar um imóvel?

Caso o cliente tenha o sonho da casa própria, sim, é uma excelente escolha, já que não gasta com aluguel e sim, pagando algo que sempre será da pessoa. Mas é importante que os interessados, procurem logo informações.

Pois o evento só está disponível até os próximos dias, após isso, as condições irão voltar ao normal, ou seja, sem bônus de mudança e nem desconto para a aquisição.

De acordo com o gerente de Trade Marketing da MRV de Porto Alegre, as condições ofertadas são para que o valor das parcelas continuem baixas e as pessoas consigam fechar mais negócios.

