Google colocará IA disponível no YouTube e no Drive

Segundo comunicado da Google, na última terça-feira (19), atualizações recentes em um chatbot desenvolvido pela empresa deve incorporar IA generativa em diversas ferramentas já disponíveis e conhecidas pelos usuários, proporcionando uma experiência mais rica e útil. Conheça, a seguir, o que está por vir com o Google Bard.

Saiba o que traz o Google Bard, novo chatbot de IA da empresa. | Foto: Reprodução

Inteligência artificial em expansão

O chatbot de inteligência artificial do Google, batizado de Bard, está passando por melhorias significativas. A empresa anunciou, na última terça-feira (19), uma série de atualizações que expandirão a capacidade do recurso, permitindo que ele tenha acesso a todo o conjunto de ferramentas do Google, incluindo YouTube, Google Drive, Google Flights e outros serviços. Essas melhorias têm como objetivo auxiliar os usuários em uma ampla variedade de tarefas. Continua a leitura, a seguir, e entenda, em detalhes, a otimização do Bard.

Conhecendo as vantagens da otimização

Com essas atualizações, os usuários poderão realizar diversas tarefas de forma mais eficiente. Por exemplo, será possível solicitar ao Bard que planeje uma viagem completa, incluindo opções reais de voos. Além disso, os usuários poderão pedir ao chatbot para resumir anotações de reuniões feitas em documentos recentes do Google Drive.

Maior atualização do Bard em 6 meses

Essas integrações com outros serviços do Google representam apenas algumas das melhorias introduzidas no Bard já na última terça-feira (19). Outras atualizações incluem a capacidade de comunicação com o chatbot em vários idiomas, novos recursos de verificação de fatos e uma ampla atualização do grande modelo de linguagem no qual o Bard é baseado.

Essas adições marcam a maior atualização do Bard do Google nos últimos seis meses desde que foi amplamente lançado ao público. Elas surgem em um momento em que o Google e outras empresas de tecnologia, como a Microsoft e a OpenAI, estão competindo para lançar tecnologias de IA cada vez mais sofisticadas voltadas para os consumidores, mostrando que essas ferramentas são mais do que apenas um artifício.

Integração com serviços do Google

Anteriormente, o Bard já era capaz de auxiliar em tarefas como a redação de rascunhos de ensaios ou o planejamento de eventos com base no grande modelo de linguagem do Google, um algoritmo de IA treinado com vastos conjuntos de dados. Agora, com as novas extensões, o Bard extrairá informações do YouTube, Google Maps, Voos e Hotéis por padrão.

Isso permitirá que os usuários façam perguntas complexas, como solicitar um modelo para escrever um discurso de padrinho e ver vídeos do YouTube relacionados para se inspirar. Os usuários também poderão pedir sugestões de viagens, completas com instruções de direção. Vale ressaltar que os usuários têm a opção de desativar essas extensões a qualquer momento.

Auxílio em serviços pessoais

Além disso, os usuários podem optar por vincular suas contas de Gmail, Docs e Google Drive ao Bard. Isso permitirá que a ferramenta ajude a analisar e gerenciar informações pessoais dos usuários. Por exemplo, o Bard poderia auxiliar na busca por documentos específicos, como contratos de locação, e fornecer informações detalhadas sobre eles.

O Google assegura aos usuários que as informações pessoais dos usuários do Google Workspace não serão usadas para treinar o Bard ou para fins de publicidade direcionada. Os usuários têm total controle sobre a permissão concedida ao Bard para acessar suas informações pessoais.

Verificação de dupla veracidade

O Bard também está introduzindo um recurso de “verificação dupla”, que permite aos usuários avaliar a precisão das respostas fornecidas. Quando ativado, o Bard destacará segmentos específicos de sua resposta, mostrando onde os resultados da Pesquisa Google confirmam ou divergem do que o chatbot disse.

Esse recurso foi desenvolvido para combater um problema comum de IA conhecido como “alucinações”, onde uma ferramenta de IA pode fornecer informações que parecem corretas, mas não estão baseadas em fatos reais. A empresa está comprometida em aprimorar o Bard para reduzir essas alucinações com base no feedback dos usuários.

Compartilhando conversas

Outra adição interessante ao Bard é a capacidade de compartilhar conversas com o chatbot com outras pessoas. Isso permite que terceiros expandam as conversas por conta própria, aumentando a utilidade da ferramenta.

É importante observar que o Bard ainda está em estágio inicial, sendo lançado em março como um “experimento”. O Google ressalta em seu site que o Bard pode exibir informações imprecisas ou ofensivas que não refletem as opiniões da empresa.

