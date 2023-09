Em meio a nova onda de calor recentemente anunciada, algumas regiões do país receberam alerta em relação à baixa umidade do ar, o que provocará um clima seco e, por sua vez, preocupação para quem tem problemas respiratórios. Para esses momentos, o uso adequado do umidificador de ar pode ser uma solução eficaz para combater os efeitos do clima seco, mas é importante utilizá-lo com moderação. A seguir, entenda a melhor forma de usar o aparelho, assim como suas vantagens e desvantagens.

Umidificador ajuda, mas tem que ter cuidado para enfrentar onda de calor. | Foto: Reprodução / Freepik

Uma ajudinha na respiração

Para combater os efeitos do clima seco e fugir de problemas respiratórios, que está afetando grande parte do país nesta semana e promete se estender até o final do mês, causar diversos problemas de saúde, uma opção viável é o uso de um umidificador de ar. No entanto, é essencial usar esse dispositivo com cautela e compreender como ele funciona para garantir a sua eficácia. Continue a leitura, logo abaixo, para entender as vantagens e desvantagens do aparelho.

Onda de calor e baixa umidade até o fim do mês

Segundo os principais centros meteorológicos do país, uma onda de forte calor chegou ao Brasil, impactando todo o território nacional com temperaturas acima de 40ºC. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta de baixa umidade relativa do ar em 16 estados e no Distrito Federal para os próximos dias, com previsão até quinta-feira (21). De acordo com o Inmet, a umidade do ar deve se manter entre 20% e 30% em várias regiões do país.

Problemas respiratórios e o ar seco

A notícia acima certamente deixou os brasileiros com problemas respiratórios um tanto apreensivos, já que o ar extremamente seco pode ser consideravelmente desconfortável para pessoas que sofrem de doenças como asma, rinite e bronquite. Além disso, a falta de umidade no ar pode prejudicar a qualidade do sono, o que, por sua vez, afeta nosso bem-estar diário.

Entenda como funciona o umidificador de ar

Para combater essa instabilidade de tempo, muitos que já se acostumaram com seus problemas respiratórios costumam ter em suas casas o já conhecido umidificador de ar. Como o próprio nome sugere, o aparelho tem como finalidade principal aumentar a umidade do ambiente. Isso, por sua vez, melhora a qualidade do ar que respiramos, promove um sono mais tranquilo e proporciona alívio para problemas respiratórios. No entanto, é fundamental saber quando e como utilizar esse aparelho para obter os melhores resultados.

A melhor forma de usar seu umidificador

Embora o umidificador de ar ofereça inúmeros benefícios, não é aconselhável usá-lo todos os dias. O pneumologista Frederico Fernandes, da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia (SPPT), recomenda que o aparelho seja utilizado apenas quando a umidade do ar estiver abaixo de 50%. Para verificar a umidade do ambiente, você pode usar aplicativos disponíveis em seu celular. Se a umidade estiver acima de 50%, não é necessário recorrer ao umidificador, pois isso seria redundante.

Quando o umidificador mais atrapalha do que ajuda

Um ambiente excessivamente úmido pode ser tão problemático quanto um ambiente seco, pois pode propiciar o crescimento de mofo e ácaros, desencadeando crises alérgicas. Além disso, é importante manter o umidificador limpo. Se você costuma deixá-lo guardado por longos períodos e só o utiliza em dias secos, é crucial realizar uma limpeza adequada antes do uso.

Em entrevista ao G1, o pneumologista Fernandes enfatiza: “Se o aparelho estiver sujo, ele umidificará, mas também espalhará poeira, mofo e bactérias no ar. Isso pode desencadear crises alérgicas ou agravar problemas de asma. Portanto, é fundamental higienizar o aparelho corretamente antes de utilizá-lo, principalmente se ele tiver ficado inativo por muito tempo.”

Por quanto tempo usar?

Indo direto ao ponto, não é necessário manter o umidificador ligado o dia inteiro. O ideal é utilizá-lo por um período de 3 a 4 horas. Se o seu umidificador tiver uma função de timer, você pode programá-lo para desligar automaticamente após esse período. Caso contrário, ligue-o algumas horas antes de ir dormir.

Alternativas ao umidificador

Se você não possui um umidificador de ar, é possível recorrer a alternativas como uma toalha molhada ou uma bacia com água. Embora essas opções possam aumentar um pouco a umidade do ambiente, é importante destacar que não são tão eficazes quanto um umidificador dedicado.

Dicas valiosas para lidar com o tempo seco

Além do uso do umidificador, existem outras medidas que podem ajudar a lidar com o clima seco:

Mantenha-se bem hidratado, ingerindo pelo menos dois litros de água por dia.

Hidrate regularmente as mucosas com soro fisiológico, aplicando-o pelo menos duas vezes ao dia.

Para aliviar a secura nos olhos, utilize soro fisiológico ou colírio de lágrima artificial.

Evite o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, pois elas podem contribuir para a desidratação.

Mantenha a sua casa limpa, evitando o acúmulo de poeira que pode agravar os problemas respiratórios.

Evite realizar exercícios físicos ao ar livre durante o período das 11h às 17h, quando a umidade do ar tende a ser mais baixa.

Proteja-se do sol para evitar o ressecamento da pele e das mucosas.

Quando procurar ajuda médica

Se você apresentar sintomas como tosse intensa, aumento de catarro, chiado no peito e dificuldade respiratória, é aconselhável buscar atendimento médico imediatamente. Esses sintomas podem indicar problemas respiratórios sérios que exigem tratamento adequado.

