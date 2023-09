Ferramenta GRINGA do WhatsApp chega ao Brasil em setembro

Antes do WhatsApp lançar novas funcionalidades em grandes países, é normal que ele teste primeiro em lugares com menos usuários, primeiro, para saber se de fato a ferramenta é útil e se há uma adesão das pessoas, além disso, é o momento de corrigir problemas que podem acontecer. Somente após estas fases, o lançamento é feito de modo global. E é exatamente isso que vai acontecer com uma ferramenta gringa que está chegando para todos neste mês de setembro, conheça.

Confira a nova ferramenta gringa que promete mudar o WhatsApp no Brasil | Foto: Jeane de Oliveira / noticadamanha.com.br

Nova ferramenta promete revolucionar a vida de vários usuários

O lançamento está previsto para ocorrer em 150 países, em alguns até já chegou, nos próximos dias, todos devem ter acesso. Nos novos canais do WhatsApp, são locais onde pessoas “verificadas” de algum país poderão enviar mensagens para todos os membros dos canais.

Até o momento, se sabe que haverá um canal para o Luciano Huck, dois do Governo, que será para o Desenrola e para o Ministério da Fazenda e também de esportes como NBA Brasil e de imprensa, como o UOL.

O principal objetivo da nova ferramenta, é proporcionar que os administradores consigam enviar conteúdos ilimitados a todos os usuários. Ou seja, a forma como as pessoas utilizam a plataforma irá mudar.

Veja também: Seu Celular Recebeu As Mudanças Do WhatsApp? Descubra Se Ele Foi BARRADO

Novidades para viabilizar o uso da função

Para que fosse viável utilizar a função em questão, a empresa precisou realizar algumas alterações, como:

Criou uma nova camada de privacidade, apenas para ser usada nos canais;

A tecnologia e o modo como as mensagens são enviadas nos canais, foi projetada do zero;

A moderação dos conteúdos vai se basear, a priori, em outras plataformas como Facebook e Instagram.

Vale lembrar que há anos canais do tipo estão presentes em outras redes sociais, como o Telegram, contudo, no do WhatsApp, há algumas novidades.

Quais os principais diferenciais?

Primeiro, os usuários só poderão entrar nos canais através de um link, onde eles mesmo clicam para conseguirem entrar, de maneira análoga ao que acontece nos grupos. Isso para evitar que o ambiente fique igual ao do Telegram, onde os administradores adicionam pessoas contra a vontade delas.

Além disso, nem os administradores irão saber quem está dentro do canal, nada será visível, como nome, foto ou número. Também, quem está no canal, não saberá quem são as outras pessoas que também fazem parte.

E por fim, os canais serão silenciados automaticamente, para preservar a privacidade de cada usuário, entretanto, caso seja da vontade dele, ele pode ir nas configurações e autorizar o uso das notificações sonoras.

Veja também: Novo Recurso Para Formatar Textos No WhatsApp; Veja Como Funciona