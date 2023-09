Nova plataforma promete produtos chineses ainda MAIS BARATOS; conheça

Iniciar um negócio dentro da área do e-commerce em 2023 pode parecer simples. Dentro desta modalidade, sempre há uma grande tendência dominando o varejo online. E para cada tendência, existem inúmeros e-commerces chineses de baixo custo tentando aproveitar o fluxo e ameaçando negócios já estabelecidos. A seguir, conheça a nova varejista asiática que está se tornando um verdadeiro fenômeno nos Estados Unidos.

Nova febre das compras

No mundo da tecnologia, é comum celebrar o novo, enquanto o antigo é muitas vezes simplesmente ignorado ou deixado para trás. Raramente refletimos sobre as ideias que surgiram como “revolucionárias” apenas para desaparecerem como “fracassos” alguns anos depois.

Um setor em que essa dinâmica é recorrente é o do e-commerce. Neste momento, uma tendência transitória está criando uma oportunidade de investimento em uma empresa antiga que já enfrentou diversas ondas de inovação. Continue a leitura, logo a seguir, para entender mais sobre uma nova empresa que promete reinar no setor.

Temu é ‘a bola da vez’

Iniciar um e-commerce em 2023 pode parecer simples. Desde o drop-shipping até os produtos de nicho do Elo7, sempre há uma grande tendência dominando o varejo online. E para cada tendência, existem inúmeros e-commerces chineses de baixo custo tentando surfar nela e ameaçando negócios já estabelecidos. Atualmente, o destaque é o Temu.

O Temu é parte do gigante chinês Pinduoduo, avaliado em mais de US$ 100 bilhões na Nasdaq. O Pinduoduo começou como um e-commerce local, focado principalmente em alimentos, e expandiu sua infraestrutura para entregar produtos em várias cidades na China.

Estratégia que vem da China

Uma estratégia comum entre empresas chinesas é lançar vários e-commerces em diferentes nichos, aproveitando a tecnologia já desenvolvida. O Alibaba, por exemplo, opera marcas como Tmall e Taobao, além de diversos e-commerces no sudeste asiático. O Temu, por sua vez, concentra-se em produtos baratos da China, com foco em eletrônicos, utensílios domésticos e roupas. Atualmente, é o aplicativo mais popular nos EUA para importar produtos chineses.

Temu: não o primeiro, mas o melhor

Há dois anos, o aplicativo mais popular para importar produtos chineses nos EUA era o famoso Wish. No entanto, a dependência do Wish do frete marítimo padrão da China, com custo de cerca de US$ 2 e um mês de espera, se transformou em um grande problema durante a pandemia, quando os gargalos logísticos interromperam o comércio marítimo. Isso levou os clientes a abandonarem o Wish, resultando em uma queda impressionante de 99% nas ações da empresa desde seu IPO em 2021. O espaço vago foi ocupado pelo Temu.

Sucesso indiscutível nos EUA

O sucesso do Temu é tão grande que muitos investidores acreditam que seu impacto no comércio americano será comparável aos efeitos da Shein na moda. A Shein possui mais de 20 mil lojas nos EUA, é lucrativa há mais de 80 anos e enfrenta pouca ou nenhuma concorrência em mais da metade de suas lojas. No entanto, o mercado vê essa empresa como a grande perdedora diante do sucesso contínuo do Temu nos EUA.

A mudança de visão no comércio americano

O sucesso do Temu não pode ser subestimado. Ele representa uma mudança significativa no comportamento do consumidor americano. Antes, as pessoas estavam dispostas a esperar meses por produtos baratos da China, mas agora esperam entregas rápidas e acessíveis. Isso afeta não apenas o e-commerce, mas também as lojas de desconto, eletrônicos e outras grandes redes americanas.

Empresas que operam há décadas agora enfrentam a concorrência direta do Temu. Sua capacidade de entregar produtos chineses a preços competitivos e em tempo recorde está abalando o mercado de forma semelhante à revolução que a Shein trouxe para a indústria da moda.

