Guia para trocar sua geladeira velha de graça e pagar MENOS na conta de luz

Troque sua geladeira – Imagine poder trocar sua geladeira antiga por uma mais eficiente sem gastar um centavo, e ainda receber descontos na conta de luz ao contribuir com a reciclagem. Parece coisa de filme de ficção científica, mas não é. A Enel Brasil está tornando esse sonho realidade para milhares de brasileiros. Mas como exatamente isso funciona? Vamos mergulhar nos detalhes.

A Enel Brasil promove a troca da geladeira em ação sustentável. Foto: Reprodução.

Quer trocar de geladeira?

A Enel Brasil, uma das principais empresas de energia elétrica do país, lançou uma iniciativa inovadora que busca promover a eficiência energética em três estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Nos primeiros seis meses deste ano, a companhia substituiu gratuitamente as geladeiras de consumidores em 40 municípios. Essa ação fez parte de um projeto mais amplo, conhecido como Enel Compartilha Eficiência, que está ligado ao Programa de Eficiência Energética (PEE) da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Veja também: PREÇO ZERO! Dá para trocar a geladeira velha por uma nova mais econômica

Mas não para por aí. Além de geladeiras, a empresa também trocou mais de meio milhão de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos LED, que são até 10 vezes mais duráveis e consomem 80% menos energia. Já os novos refrigeradores proporcionam uma economia ainda mais expressiva de até 70% de energia elétrica, em comparação aos modelos anteriores. Tudo isso representa não apenas uma economia direta na conta de luz para o consumidor, mas também uma considerável redução na emissão de gases de efeito estufa, beneficiando o meio ambiente.

De acordo com os dados mais recentes, essa iniciativa da Enel já impactou positivamente a vida de mais de 29 mil pessoas nos municípios contemplados. Apesar de as inscrições para participar do sorteio desses eletrodomésticos estarem temporariamente fechadas, é fundamental que os consumidores mantenham-se atualizados para aproveitar futuras oportunidades, especialmente aqueles que são atendidos pela concessionária em questão.

Programa de bonificação

Mas o compromisso da Enel com a sustentabilidade não se restringe à troca de eletrodomésticos e lâmpadas. A empresa também oferece um programa de bonificação para os clientes que contribuem com a reciclagem de resíduos. Por meio do projeto Econel, consumidores podem trocar materiais recicláveis, como metal, vidro, plástico e papel, em pontos de coleta específicos. Com a apresentação da conta de luz e um documento com foto, o cliente faz um cadastro e o material recolhido é pesado. O valor correspondente é então creditado diretamente na conta de energia do consumidor como um bônus.

Márcia Massotti, diretora de Sustentabilidade da Enel, revelou que nos seis primeiros meses dessa iniciativa paralela, foram coletadas mais de 4 mil toneladas de resíduos recicláveis. Essa ação resultou em quase R$ 1,4 milhão em créditos na conta de luz dos participantes, o que reforça o impacto significativo dessas iniciativas tanto no bolso do consumidor quanto na preservação ambiental.

O Enel Compartilha Eficiência está redefinindo o que significa ser uma empresa de energia no século 21, unindo tecnologia, sustentabilidade e responsabilidade social. Assim, a empresa não apenas fornece energia, mas também empodera os consumidores a fazerem escolhas mais inteligentes e sustentáveis. Estar atento a essas oportunidades pode significar não apenas uma economia no orçamento familiar, mas também uma chance de contribuir para um futuro mais verde.

Veja também: Papel higiênico na geladeira: mais e mais pessoas estão fazendo isso