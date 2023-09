Precisa de GRANA e é cliente Nubank? Tem boa notícia a você

O banco digital Nubank é conhecido por criar ferramentas e possibilidades que melhoram a experiência de seus clientes. Prova disso é a nova modalidade que permite solicitar um crédito extra antecipadamente diretamente no aplicativo da fintech. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba quem pode solicitar um dinheiro a mais pelo app do banco.

Saiba como solicitar o empréstimo do Nubank ao antecipar o seu FGTS. | Foto: Reprodução

O roxinho te empresta

O Nubank está constantemente empenhado em oferecer novas opções e oportunidades aos seus clientes, com o objetivo de tornar-se a preferência quando se trata de serviços financeiros.

Desta vez, a fintech decidiu expandir seu leque de empréstimos com garantia, trazendo satisfação para aqueles clientes que frequentemente têm dificuldade em obter crédito em outras instituições bancárias. Continue lendo, a seguir, para entender quais as novidades que o banco digital trouxe para facilitar a sua vida financeira.

Entenda o empréstimo do Nubank

Nesse sentido, o Nubank lançou o empréstimo que adianta o saque-aniversário do FGTS. Com taxas de juros a partir de 1,3% ao mês, ajustadas de acordo com o perfil financeiro do cliente, e com a facilidade de contratação diretamente pelo aplicativo, essa nova modalidade será gradualmente disponibilizada para clientes que atendam aos requisitos necessários.

Nubank adianta parcelas para o seu bolso

Com essa nova linha de empréstimos, os clientes do Nubank podem adiantar até 12 parcelas anuais, com o pagamento deduzido diretamente do saldo da conta do FGTS. Isso permite que a fintech amplie seu acesso ao crédito sem aumentar substancialmente o risco de inadimplência. Ficou interessado em aprender como solicitar esse novo empréstimo? Continue lendo!

Solicitando o saque-aniversário pelo app

Assim como os outros empréstimos oferecidos pela fintech, a antecipação do saque-aniversário do FGTS pode ser realizada totalmente pelo aplicativo. Para isso, siga estas etapas simples:

Na tela inicial do aplicativo, clique em “Pegar emprestado” ou acesse a seção de “Empréstimo”. Em “Antecipação do Saque-Aniversário FGTS”, selecione “Saiba como autorizar”. Se você ainda não tiver aderido ao Saque-Aniversário nem autorizado o Nubank, clique em “Ir para o aplicativo do FGTS” e siga as instruções fornecidas lá. Se você já tiver aderido e autorizado o Nubank no aplicativo do FGTS, escolha a opção “Já autorizei”. Informe a quantia desejada e o número de parcelas que você deseja adiantar.

Em seguida, revise o resumo da simulação, clique em “continuar” e leia as informações detalhadas do contrato. Se estiver de acordo com todas as cláusulas, clique em “aceitar e contratar”. Para confirmar a transação, você só precisará inserir sua senha de quatro dígitos. Pronto! O valor solicitado será depositado na conta do Nubank do trabalhador em até um dia útil.

