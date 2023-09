PÉSSIMA notícia para quem recebe o Bolsa Família em setembro

Após uma autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) que permitia a concessão de empréstimos consignados para beneficiários de programas sociais, incluindo o Bolsa Família, o governo federal anunciou sua intenção de vetar essa medida. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda o que está por trás do provável veto e o que deve acontecer com quem já havia contratado o crédito pessoal.

Governo anuncia que deve vetar medida que liberava empréstimos para beneficiários do Bolsa Família.

Um veto justificado

Após o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizar a concessão de empréstimos consignados a beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família, o governo federal anunciou que pretende vetar essa medida.

A decisão foi tomada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com o objetivo de preservar a finalidade essencial do programa, que é garantir o acesso à alimentação. Continue a leitura, a seguir, para entender, em detalhes, o que motivou o provável veto ao recurso de crédito pessoal.

Empréstimos para beneficiários do Bolsa Família

Antes dessa reviravolta, o STF havia aprovado a possibilidade de pessoas que recebem assistência de programas sociais, incluindo o Bolsa Família, obterem empréstimos consignados. Essa notícia animou muitos, que viam nessa oportunidade uma forma de acesso a recursos financeiros quando necessário.

No entanto, a decisão do ministro Wellington Dias, responsável pelos programas sociais como o Bolsa Família, foi contrária a essa ideia. Ele enfatizou que os recursos do Bolsa Família têm a finalidade de auxiliar as famílias na aquisição de alimentos e itens essenciais. O ministro estava preocupado que, se as pessoas contraíssem empréstimos, teriam que arcar com juros e taxas, o que poderia prejudicar seu acesso aos itens básicos.

O motivo da proibição de empréstimos

Dessa forma, os beneficiários do Bolsa Família não têm permissão para solicitar empréstimos consignados. Contudo, aqueles que já haviam obtido empréstimos antes dessa decisão não serão afetados, mantendo as mesmas condições de seus contratos iniciais.

A principal razão para essa mudança é a proteção das famílias. O governo visa garantir que os recursos do Bolsa Família sejam direcionados para as necessidades mais críticas, como alimentação e itens essenciais. O debate em torno desse assunto ainda está em curso, e é fundamental ficar atento às notícias em busca de possíveis atualizações. O objetivo primordial do governo é proteger e apoiar as famílias em situação de maior vulnerabilidade.

Lembranças da gestão anterior

É importante destacar o histórico dessa questão. Durante a gestão do agora ex-presidente Jair Bolsonaro, foi aprovado um decreto que permitia empréstimos consignados a beneficiários de programas sociais. No entanto, com a atual administração de Luiz Inácio Lula da Silva, foram realizadas mudanças para revogar essa permissão e alinhar o programa com seu propósito central.

Ainda assim, é válido esclarecer que os beneficiários do programa Bolsa Família que solicitaram empréstimo antes do veto, continuaram com o crédito o qual contrataram.

