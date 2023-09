Para que ainda tem isso no celular? Veja o que desinstalar para aumentar a bateria

Bateria acabando rápido? Você ama seu smartphone e não consegue imaginar a vida sem ele, certo? Mas será que você está ciente de que algumas ações rotineiras e aparentemente inofensivas podem estar sabotando a durabilidade do seu dispositivo? Desde o armazenamento até o uso excessivo de aplicativos, várias práticas podem acelerar o desgaste do seu celular. Entenda agora o que está afetando o ciclo de vida do seu aparelho e saiba como você pode intervir para prolongá-lo.

A bateria do smartphone é essencial, mas seu ciclo de carga é limitado. Foto: divulgação

Como salvar sua bateria

A crescente dependência de smartphones é um fato inegável, mas muitos usuários ainda desconhecem que, desde o momento em que o dispositivo é ligado pela primeira vez, inicia-se um processo gradual de desgaste. Vários elementos contribuem para essa diminuição da vida útil, entre eles a capacidade de armazenamento, o desgaste das partes internas e, principalmente, o ciclo limitado de carga da bateria. Cada vez que você instala um novo aplicativo ou mantém vários deles funcionando simultaneamente, você está potencialmente contribuindo para uma menor eficiência do dispositivo.

É evidente que alguns aplicativos são especialmente vorazes no que diz respeito ao consumo de energia, interferindo diretamente na longevidade da bateria e, consequentemente, do aparelho como um todo. Portanto, o primeiro passo para mitigar esse problema é ser seletivo quanto aos aplicativos que você decide manter em seu smartphone. Limitar o uso desses recursos e a frequência com que são acessados pode fazer toda a diferença.

Alguns dos maiores vilões nesse cenário são plataformas de redes sociais e streaming. O Facebook, por exemplo, requer acesso a múltiplos recursos do smartphone, como câmera, localização e internet, sobrecarregando o processador. A popular plataforma de streaming Netflix também consome uma quantidade significativa de energia, especialmente devido à exibição de vídeos em alta definição. O mesmo ocorre com o Spotify, utilizado por milhões para ouvir música e podcasts, que demanda grande uso de memória e conexão constante à internet. O Google News, que está em constante atualização de conteúdo, também entra na lista de aplicativos que drenam a bateria de forma acelerada.

Outros métodos

O uso criterioso desses recursos é crucial, mas há também outros métodos para otimizar o desempenho do seu smartphone. Um deles é ajustar as configurações de notificação desses aplicativos para minimizar o impacto no consumo de energia. Além disso, identificar e eliminar aplicativos que não são essenciais para o seu dia a dia pode contribuir para um desempenho mais eficaz e uma vida útil mais prolongada do dispositivo.

Portanto, o conhecimento é a chave para maximizar a longevidade do seu smartphone. A adoção de práticas mais conscientes e a seleção cuidadosa de aplicativos podem ser o diferencial para manter seu aparelho funcionando de forma eficiente por muito mais tempo. E, convenhamos, em um mundo cada vez mais digital, a durabilidade do nosso dispositivo móvel é, definitivamente, uma preocupação válida e necessária.

