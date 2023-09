Brasil já tem transporte público futurista! Veja 5 tecnologias que existem aqui

A tecnologia está transformando o mundo em uma velocidade impressionante a qual poucos conseguem acompanhar. Da área científica à eletrônica os avanços são notáveis. Contudo, o transporte público, especialmente no Brasil, já usufrui desse boom tecnológico e os 5 exemplos que mostraremos, logo abaixo, deixarão muitos países do exterior com um pouco de inveja. Veja, a seguir.

Ônibus elétricos serão cada vez mais comuns | Imagem: Divulgação/Marco Polo

O futuro já está aqui

Falem mal, ou simplesmente desconheçam, mas a realidade atual é que a tecnologia no transporte público brasileiro é notável. Apesar das críticas compreensíveis que recebe, a implementação de sistemas e equipamentos de ponta é admirável.

Continue a leitura, a seguir, e comprove com seus próprios olhos, através de cinco exemplos de tecnologia impressionante já presentes nos transportes públicos ao redor do Brasil.

As 5 tecnologias do transporte público no Brasil

1. Biometria e monitoramento do uso de benefícios

Uma das inovações notáveis no transporte público brasileiro é a utilização da biometria facial para monitorar o uso dos benefícios pelos passageiros. Essa tecnologia é integrada ao sistema de bilhetagem, permitindo um acompanhamento preciso, aproveitando a infraestrutura já existente. Além disso, a biometria facial simplifica o processo de pagamento, eliminando a necessidade de cartões físicos ou passes.

2. Tecnologia para a segurança

A segurança dos passageiros é uma prioridade constante. Nesse sentido, câmeras de segurança estão amplamente implementadas em veículos e estações. Essas câmeras não apenas desencorajam a ocorrência de crimes, mas também coíbem comportamentos inadequados tanto por parte dos passageiros quanto dos funcionários.

3. Validação online

Tecnologias como validadores desempenham um papel fundamental no controle de acesso ao transporte urbano. Eles possibilitam a transferência direta de informações entre o sistema de bilhetagem e os veículos, permitindo atualizações instantâneas, como o bloqueio de cartões perdidos, roubados ou fraudulentos. Além disso, a bilhetagem eletrônica oferece serviços variados, como o cadastro de usuários e opções de pagamento via boleto, cartão de crédito ou PIX.

4. Bilhetagem multisserviço

Outra inovação significativa é a adoção de plataformas de bilhetagem com abordagem multisserviço. Isso possibilita a inclusão flexível de novos recursos e funcionalidades à medida que são desenvolvidos ou necessários. Essa abordagem oferece maior personalização e controle sobre as operações, permitindo que as políticas de transporte público se adaptem às necessidades dos passageiros.

5. Ônibus elétricos

O Brasil também se destaca na adoção de ônibus elétricos, um passo importante em direção à sustentabilidade no transporte público e à redução de custos. A empresa Marcopolo, por exemplo, recentemente apresentou modelos de ônibus eletrificados que podem ser facilmente integrados ao sistema.

Um deles é o Attivi, um veículo 100% elétrico que oferece recursos como carregadores USB, ar-condicionado e sistema de áudio interno para maior conforto dos passageiros. Mas não para por ai, para o motorista, existe uma câmera de ré com um dispostivo sonoro tão alto quanto uma sirene, e fixado ao painel, um monitor, proporcionando a condução mais segura e eficiente.

Outro destaque é o Volare Attack 8 Autônomo, o primeiro protótipo de micro-ônibus autônomo da América do Sul.

