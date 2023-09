Ao lado do programa de transferência de renda Bolsa Família, o vale-gás desempenha um papel fundamental no auxílio às famílias de baixa renda que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Para garantir o recebimento do repasse financeiro do governo federal, o beneficiário deve atender aos critérios de elegibilidade previamente definidos. Continue a leitura para saber mais detalhes sobre o auxílio, bem como a previsão de pagamento, logo abaixo.

Vale-gás já tem data! Veja quando cai na conta. | Foto: Jeanne de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Benefício está mais próximo

Em conjunto com o benefício social do Bolsa Família, o Vale-Gás entra como uma iniciativa fundamental do governo federal em apoiar as famílias de baixa renda na compra do botijão de gás de cozinha, um item essencial para melhorar a qualidade de vida do brasileiro em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

Em agosto, o programa social atendeu mais de 5,6 milhões de beneficiários, de acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

O valor fornecido aos beneficiários foi de R$ 108, equivalente ao preço médio nacional do botijão de gás de 13kg. No entanto, surge a dúvida na cabeça de muitos beneficiários pelo programa em saber se esse auxílio será mantido em setembro. Saiba mais detalhes sobre o benefício, logo abaixo.

Leia mais: Vale-Gás e Bolsa Família chegam ao FIM! E agora?

Vale-gás em números

Conforme as regras do benefício, os pagamentos ocorrem a cada dois meses. Como o último pagamento foi em agosto, o próximo só será realizado em outubro.

O número de beneficiados pelo programa diminuiu consideravelmente de 2022 para este ano. Em dezembro do ano passado, eram 5,9 milhões de famílias contempladas, enquanto em junho deste ano, o número de beneficiados caiu para 5,6 milhões.

Requisitos para receber o Vale-gás

Todas as pessoas inscritas no programa Bolsa Família têm direito ao Vale-gás, bem como os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), um sistema governamental que inclui beneficiários em diversos programas sociais. Para ser elegível, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Ter uma renda mensal total igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa, incluindo os recursos provenientes de programas sociais.

Ter pelo menos um membro na composição familiar que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC), independentemente de estar inscrito ou não no CadÚnico.

Critérios específicos de seleção

É importante ressaltar que esse benefício é especialmente direcionado para mulheres vítimas de violência doméstica e outros grupos socialmente mais vulneráveis. Segundo a Caixa Econômica Federal, “De dois em dois meses famílias serão selecionadas de forma automática para receber o benefício”.

Como solicitar o auxílio-gás?

Para se inscrever no auxílio-gás, é necessário comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou outra unidade de atendimento em seu município. Caso sua inscrição esteja regularizada, o pagamento será efetuado por meio do Caixa Tem.

Calendário de setembro do Bolsa-Família

O cronograma de pagamentos do auxílio-gás segue uma ordem baseada no último dígito do Número de Identificação Social (NIS), de acordo com o calendário do Bolsa Família. Mesmo que o auxílio-gás não seja pago neste mês, o Bolsa Família continua sendo uma fonte importante de suporte financeiro para muitas famílias. Confira as datas de pagamento de setembro de acordo com o último dígito do NIS:

NIS final 1: 18 de setembro;

NIS final 2: 19 de setembro;

NIS final 3: 20 de setembro;

NIS final 4: 21 de setembro;

NIS final 5: 22 de setembro;

NIS final 6: 25 de setembro;

NIS final 7: 26 de setembro;

NIS final 8: 27 de setembro;

NIS final 9: 28 de setembro;

NIS final 0: 29 de setembro.

Leia também: Aviso GERAL: governo paga Bolsa Família antes da hora nesta semana