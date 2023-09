Benefícios grátis para quem tem chip de celular Claro; confira

Benefícios da Claro para clientes – Com a competitividade acirrada no setor de telefonia móvel, a Claro se destaca por uma oferta que vai além de minutos para ligações ou gigabytes para navegar na internet. Você sabia que a operadora oferece uma variedade de serviços e vantagens, muitos deles gratuitos, que talvez nem mesmo os próprios clientes conheçam em detalhe? A partir de aplicativos de música até acesso gratuito a redes Wi-Fi por todo o país, a Claro busca diversificar seu portfólio para agradar a todos os tipos de consumidores.

Planos da Claro

O mercado de telefonia móvel tem se reinventado ao longo dos anos e a Claro está atenta a essa mudança. A empresa possui diferentes planos que procuram atender às necessidades específicas de seus usuários. Enquanto alguns planos oferecem uma abundância de dados para navegação, outros focam em ligações ilimitadas. Uma constante, entretanto, é que a maioria dos pacotes da empresa permite o uso do aplicativo de mensagens WhatsApp sem que isso consuma a franquia de dados do cliente, um diferencial relevante em uma época em que a comunicação virtual é indispensável.

Mas as vantagens não param por aí. Dependendo do plano escolhido, os clientes da Claro têm acesso a uma série de serviços adicionais gratuitos. Isso inclui desde aplicativos dedicados à leitura de livros, jornais e revistas, até plataformas de streaming de música e vídeo. Alguns desses serviços são desenvolvidos pela própria operadora e oferecem conteúdos exclusivos para seus usuários. O Claro Banca, por exemplo, disponibiliza uma ampla gama de títulos jornalísticos atualizados diariamente. O Claro Vídeo é outra opção para os aficionados por filmes e séries. Já o Claro Música agrada aos melômanos com uma variedade de playlists e álbuns.

Além desses, a operadora também possui um programa de fidelidade, conhecido como Claro Clube, que recompensa os usuários por sua lealdade com a possibilidade de trocar pontos acumulados por descontos em cinemas, viagens e uma série de outros serviços. Este programa está disponível não apenas para os usuários de telefonia móvel, mas também para os assinantes dos serviços de internet, televisão e telefonia fixa da Claro.

Diversas vantagens

Outra grande vantagem é o acesso gratuito a redes Wi-Fi disponíveis em várias partes do país. Para utilizar esse serviço, o cliente precisa apenas localizar a rede #NET-CLARO-WIFI e autenticar-se usando seu número de telefone ou as informações de seu plano residencial. E mesmo quem não é cliente da Claro pode desfrutar desse benefício, embora com algumas ressalvas. É possível adquirir um pacote de internet temporário com cartão de crédito ou, em alguns casos, assistir a publicidades para liberar o acesso gratuito à rede.

O leque de vantagens da Claro demonstra a preocupação da empresa em oferecer mais do que apenas um serviço básico de telefonia móvel. A variedade de benefícios busca fidelizar os clientes atuais e atrair novos usuários, em um mercado cada vez mais competitivo e diversificado. Portanto, se você é cliente da Claro ou está considerando se tornar um, talvez seja uma boa ideia explorar todas as oportunidades que a operadora oferece. Você pode se surpreender com o que está disponível, muito além da simples capacidade de fazer ligações ou navegar na internet.

