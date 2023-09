Cobrança constrangedora de dívidas resulta em pagamento de R$ 4 MIL para o devedor

Cobrança reversa – Você já imaginou ter uma dívida pessoal exposta nas redes sociais pelo seu credor? Em um mundo onde cada clique pode virar um escândalo público, um casal brasileiro recentemente vivenciou a humilhação pública ao ter suas pendências financeiras de aluguel publicadas no Facebook pelo proprietário da residência onde moravam. O caso não apenas escancarou a vida privada dos envolvidos mas também abriu um debate jurídico e ético relevante.

Cobrança com constrangimento virou caso de Justiça

O casal, que enfrentava uma difícil situação financeira, amplificada por um acidente de trabalho que resultou na amputação de dois dedos do marido e uma gravidez, viu seu drama pessoal transformar-se em matéria-prima para o que a Justiça descreveu como uma exposição “embaraçosa e ofensiva”. O Juiz João Marcos Luchesi, da Comarca de Monte Carmelo, em sua decisão, caracterizou a atitude do locador como inapropriada e condenou-o a indenizar o casal em R$ 4 mil por danos morais. A sentença inicialmente era de R$ 5 mil, mas sofreu um decréscimo após recurso.

É notável o impacto ampliado de uma exposição pública no ambiente virtual, onde o compartilhamento de informações acontece de forma instantânea e quase irrevogável. O juiz Luchesi também alertou para o fato de que a liberdade de expressão não pode ser desculpa para causar danos ou agravar conflitos, especialmente em plataformas digitais que têm um alcance massivo.

Mas como se proteger em situações semelhantes, em que a cobrança de dívidas cruza a linha do aceitável e invade a esfera do dano moral? Especialistas em direito do consumidor têm várias sugestões. A primeira delas é o diálogo. Buscar uma resolução direta com o cobrador ou com a empresa em questão pode ser uma solução eficaz. No entanto, é essencial documentar todas as etapas deste processo, mantendo registros de todas as comunicações, o que pode incluir e-mails, mensagens de texto ou até mesmo gravações de chamadas telefônicas.

Procure um advogado

Se a situação não se resolver ou se escalar para um patamar prejudicial, a orientação é procurar aconselhamento legal. Ter o respaldo de um profissional da área jurídica, com especialização em direito do consumidor, pode não apenas fornecer diretrizes claras de como proceder mas também adicionar um peso significativo na hora de reivindicar seus direitos. Essa orientação especializada pode ser crucial em um cenário onde as redes sociais tornam-se armas de constrangimento público, e onde a falta de privacidade pode ter sérias repercussões psicológicas e sociais.

O caso do casal brasileiro serve como um alerta para os riscos que a exposição online pode trazer, além de enfatizar a importância da compreensão e do respeito pelos limites da vida privada alheia. Em uma era em que as fronteiras entre o público e o privado estão cada vez mais difusas, é crucial estar ciente dos seus direitos e das suas obrigações, tanto como devedor quanto como credor. E em última análise, fica o lembrete de que, em uma sociedade cada vez mais conectada, o respeito ao próximo é o pilar que sustenta qualquer interação, seja ela digital ou não.

