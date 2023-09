Benefícios para todos os que ainda tem chip da TIM; veja quais

Vantagens da TIM – Desvendar as inúmeras opções de planos de telefonia móvel pode ser uma tarefa árdua. Mas se você é um usuário da TIM, ou está considerando mudar para essa operadora, prepare-se para uma verdadeira enxurrada de benefícios, especialmente para aqueles que preferem a flexibilidade dos planos pré-pagos. Ligações ilimitadas, generosos pacotes de dados e até mesmo acesso a serviços de música estão entre as vantagens. Mas como escolher o plano que melhor se adequa às suas necessidades? Acompanhe essa matéria e descubra.

A TIM oferece planos pré-pagos com vantagens como internet por tempo determinado e ligações ilimitadas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Sobre a TIM

A TIM é uma das operadoras de telefonia móvel mais populares do Brasil e oferece uma gama variada de planos para seus clientes, com destaque para os planos pré-pagos. Nessa modalidade, a empresa oferece duas categorias principais: Pré TOP e Beta. O Pré TOP é ideal para aqueles que buscam economia sem abrir mão dos serviços essenciais. Já o Beta é voltado para usuários que desejam uma experiência mais robusta em internet móvel, entre outros benefícios.

O Pré TOP tem características bem atraentes para o usuário médio. O plano oferece uma quantidade significativa de dados de internet que varia conforme o valor da recarga realizada. Além disso, o plano proporciona ligações ilimitadas para qualquer operadora, o que é uma mão na roda para quem precisa estar sempre em contato. E não para por aí: o uso do WhatsApp não é descontado da franquia de internet, permitindo uma comunicação ainda mais facilitada. Os usuários desse plano ainda têm direito a SMS ilimitado para outros números TIM e uma quantidade limitada de SMS para outras operadoras. Há também o bônus para utilização durante a madrugada, um adicional que pode ser usado das 00h às 06h.

Por outro lado, o TIM Beta é um verdadeiro pacote de vantagens para quem é mais exigente e quer mais de seu plano de telefonia móvel. Com até 10 GB de dados de internet, esse plano não só proporciona 600 minutos de ligações para qualquer operadora, como também oferece SMS ilimitado e acesso ao WhatsApp sem descontar da franquia. E como se isso não fosse suficiente, os usuários ainda têm acesso ao serviço de streaming de música TIM Music by Deezer, ao serviço de e-books Light by Skeelo e ao aplicativo de aprendizado de idiomas Babbel.

Como contratar

Para os interessados em se tornar clientes da TIM, existem várias formas de contratar esses serviços. O site oficial da empresa (https://www.tim.com.br) apresenta todas as opções disponíveis e permite que o usuário escolha aquela que melhor se encaixa em seu perfil. Para quem já é cliente, é possível fazer a contratação discando 1056 diretamente de um celular da operadora ou enviando um SMS para *144#. E se preferir o contato pessoal, basta se dirigir a uma das lojas físicas da TIM espalhadas pelo país. Além disso, aqueles que são clientes de outras operadoras podem optar pela portabilidade, permitindo manter o mesmo número de telefone ao fazer a mudança.

Em um mercado cada vez mais competitivo, é crucial para as operadoras oferecerem planos que realmente atendam às necessidades dos usuários. A TIM parece ter entendido isso muito bem, disponibilizando uma variedade de planos pré-pagos que atendem desde o usuário mais casual até o mais ávido por dados e serviços adicionais. Com tantas opções e flexibilidade, fica mais fácil encontrar um plano que seja a sua cara.

