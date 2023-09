Imposto de Renda 2024: veja como ganhar dinheiro declarando

Imposto de Renda – O pagamento da restituição do Imposto de Renda acaba de ser realizado pela Receita Federal, mas os olhos já se voltam para as possibilidades de maximizar os retornos no próximo ano. Se você está pensando em como garantir uma restituição mais robusta em 2024, esta matéria vai lhe interessar. Fique conosco e descubra estratégias eficazes que vão além da declaração simplificada.

Planejamento do Imposto de Renda

O planejamento para o Imposto de Renda do próximo ano pode ser um divisor de águas para as finanças pessoais. Um dos caminhos que os contribuintes têm à disposição para potencializar a restituição é investir na modalidade de Previdência Geradora de Benefício Livre (PGBL) e optar pela declaração completa na hora de acertar as contas com o Leão. Ao fazer a escolha pela declaração completa, o contribuinte pode ter a vantagem de abater até 12% da sua renda tributável, um número consideravelmente maior em comparação à declaração simplificada.

Para fazer uma escolha informada entre a declaração completa e a simplificada, o primeiro passo recomendado é fazer uma simulação do Imposto de Renda para o ano fiscal de 2024. Isso pode ser feito por meio dos sistemas fornecidos pela própria Receita Federal. O software do órgão é programado para indicar qual modelo de declaração pode ser mais vantajoso para o contribuinte. Se o sistema apontar a declaração completa como a opção mais adequada, o passo seguinte é considerar a contratação de um plano de previdência PGBL.

Para efetivar essa estratégia, o contribuinte deverá dividir sua renda tributável pelo número de meses restantes do ano corrente e aplicar esse valor mensalmente em um plano PGBL. Essa aplicação será considerada no cálculo do Imposto de Renda no ano seguinte, permitindo o abatimento.

Situação individual deve ser levada em conta

No entanto, é fundamental entender que essa abordagem não é uma solução universal para todos os contribuintes. Cada situação fiscal é única e requer uma análise detalhada dos rendimentos e dos tipos de gastos que podem ser deduzidos. Por exemplo, para aqueles que não têm dependentes ou cujos gastos dedutíveis são limitados, a estratégia de optar pela declaração completa e investir em um PGBL pode não ser a mais vantajosa.

Além disso, antes de realizar qualquer investimento em previdência privada ou decidir pela modalidade de declaração a ser utilizada, é prudente fazer uma avaliação cuidadosa dos rendimentos e gastos dedutíveis. Essa é uma decisão que pode ter implicações de longo prazo e, como tal, deve ser tomada com toda a informação disponível e, preferencialmente, com o aconselhamento de profissionais especializados na área tributária.

O planejamento para o Imposto de Renda de 2024 começa agora e, com as estratégias corretas, é possível garantir uma restituição mais significativa no próximo ano. O tempo é um aliado quando o assunto é otimizar os retornos fiscais, por isso a importância de começar a se planejar com antecedência. Aproveite o momento para revisar suas opções e fazer escolhas financeiras mais inteligentes para o próximo ano fiscal.

