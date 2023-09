Confira qual é a cor ideal para o seu signo até o final de semana

Para não cometer erros na caminhada da vida, muitas pessoas procuram consultar o que os astros nos ‘aconselham’ a fazer em assuntos ligados ao amor, saúde, trabalho e até em nosso comportamento pessoal. O que talvez muitos desconheçam é que até mesmo a cor certa para você pode ser orientada de acordo com o seu sol, ou, como você já deve saber, o seu signo. Nesta semana, escolher a cor perfeita pode atrair muita sorte. Continue a leitura, a seguir, para saber qual a cor ideal de cada um dos 12 signos do zodíaco.

Descubra a cor ideal para o seu signo atrair muita sorte nesta segunda semana de setembro. | Foto: Jeanne de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A cor escolhida pelos astros

Não é novidade que quando estamos na dúvida quanto a alguma área em especial da nossa vida, acabamos recorrendo a alguma ajuda, seja ela de amigos, família, e muitas vezes, dos astros.

Segundo a astrologia, nosso signo solar, bem como a posição que ele estará em determinado dia da semana em relação a alguns planetas pode influenciar em escolhas e nas consequências que estas tomadas de decisão acabarão tendo.

Para não errar, muitos procuram consultar o que os astros nos ‘aconselham’ a fazer em assuntos do amor, saúde, trabalho e comportamentos. O que poucos talvez saibam é que até mesmo a cor certa para você pode ser orientada de acordo com o seu sol, ou como você já deve saber, o seu signo. Continue a leitura, a seguir, para saber qual a cor ideal de cada um dos 12 signos do zodíaco.

Leia mais: Estes são os signos que sempre oferecem ajuda em momentos difíceis

As cores dos 12 signos na segunda semana de setembro

Na segunda semana de setembro de 2023, cada signo do zodíaco conta com uma cor que se revela incrivelmente potente para atrair a sorte em suas vidas.

Descubra qual a cor certa para o seu signo ser um verdadeiro chamariz da sorte, logo abaixo:

Áries:

O vermelho é a cor que trará mais sorte para os arianos esta semana.

Touro:

Para os taurinos, a cor branca é a ideal para atrair a boa fortuna.

Gêmeos:

Os geminianos devem buscar o amarelo como a cor propícia para esta semana.

Câncer:

O verde é a tonalidade que atrairá mais sorte para os cancerianos nos próximos dias.

Leão:

Assim como os arianos, os leoninos também podem contar com o vermelho como sua cor da sorte.

Virgem:

Os virginianos têm a sorte associada ao verde.

Libra:

A cor azul é a escolha certa para atrair a sorte dos librianos nesta semana.

Escorpião:

O amarelo é a cor que trará mais sorte para os escorpianos neste período.

Sagitário:

Para os sagitarianos, as cores roxo e branco juntas são as mais propícias para atrair a boa fortuna.

Capricórnio:

O vermelho é a cor que promete trazer mais sorte aos capricornianos esta semana.

Aquário:

O verde é a cor que atrairá mais sorte para os aquarianos nos próximos dias.

Peixes:

Os piscianos podem contar com a cor branca como a mais benéfica para atrair a sorte.

Um exagero não custa nada

Lembre-se de incorporar essas cores em seu dia à dia, seja em suas roupas, acessórios ou ambiente, para aumentar suas chances de sucesso e prosperidade nesta semana.

Leia também: Incógnitas! Estes são os signos que nunca revelam seus sentimentos reais