“Fruta seca do deserto” revela benefícios ocultos para os estudantes

Estudantes podem usar este produto natural – Poucos alimentos carregam consigo o título de “superalimento”, uma alcunha que vai além do sabor e entra no campo da saúde e do bem-estar. Mas você sabia que uma fruta do deserto, a tâmara, não só possui um sabor delicioso como também é considerada um superalimento? Em nossa reportagem, vamos explorar a riqueza nutricional dessa iguaria e desvendar por que ela ganhou esse status poderoso.

Estudantes podem se beneficiar dos nutrientes da tâmara, uma fruta seca. Foto: divulgação

Benefícios da tâmara para os estudantes

A tâmara, com sua doçura natural, esconde uma verdadeira “mina de ouro” de nutrientes. Nutricionistas e médicos apontam que uma das razões para essa fruta ser tão especial é a sua abundância em compostos fenólicos, carotenóides e flavonóides. Estas substâncias atuam como potentes antioxidantes, contribuindo para a prevenção de uma série de doenças, desde as cardiovasculares até as neurodegenerativas. E não para por aí. A fruta é também rica em uma gama de vitaminas, incluindo as do complexo A e B (B1, B2, B3) e vitamina C, que têm propriedades anticancerígenas e antivirais.

Para os que estão em busca de melhorar o desempenho intelectual, a tâmara também tem algo a oferecer. De acordo com especialistas, essa fruta contém vitamina B6, um nutriente que ajuda a aprimorar funções cognitivas como a memória, concentração e aprendizado. Portanto, é altamente recomendável para estudantes e profissionais que desejam uma performance mental elevada.

Entretanto, a riqueza nutricional da tâmara vai além. A fruta é um verdadeiro reservatório de carboidratos, variando entre 50 e 75% de sua composição. Embora seja rica em açúcares, ela é também uma boa fonte de fibras e entrega aproximadamente 275 calorias por cada 100 gramas. E para aqueles preocupados com o índice glicêmico, há uma boa notícia: apesar do seu alto teor de açúcares naturais, a tâmara tem um índice glicêmico baixo, o que significa que ela não causa picos de glicose no sangue.

Alimento consumido há séculos

Originária da tamareira, a tâmara tem sido um alimento básico em países do Oriente Médio há séculos. No Brasil, ela tem ganhado espaço graças à sua adaptabilidade às condições agroclimáticas, especialmente nas regiões noroeste do país. Sua preferência por solos áridos e a baixa necessidade de umidade fazem dela uma verdadeira fruta do deserto, o que a torna uma opção sustentável de cultivo em ambientes menos férteis.

Mas com todos esses benefícios, é válido ponderar: há contraindicações? Nutricionistas alertam que, como qualquer alimento, o consumo de tâmara deve ser moderado. O alto teor calórico pode ser um problema para pessoas que estão buscando perder peso e o teor de açúcar, mesmo que com baixo índice glicêmico, deve ser considerado por aqueles que têm restrições dietéticas relacionadas ao açúcar.

Como explicamos, a tâmara é um alimento incrivelmente rico e versátil, cujos benefícios vão muito além de seu sabor adocicado. Ela é um exemplo de como a natureza, muitas vezes em locais inóspitos como os desertos, pode oferecer verdadeiras jóias nutricionais que contribuem para o bem-estar e a saúde humana. E com seu perfil nutricional robusto, não é de se admirar que ela tenha ganhado o título de superalimento.

