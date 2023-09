Como será sua sorte até domingo, segundo a astrologia?

Mais uma semana começa e novos desafios e expectativas surgem pelo nosso caminho ao longo de nossa agitada rotina. No meio da correria, é natural que desejemos sorte no trabalho, no amor, e, é claro, em nossa área financeira. Mas na maioria das vezes muitos de nós busca por uma ajuda sobre qual direção tomar para que determinadas situações tenham um final feliz. Nessas horas, a astrologia pode ser uma importante aliada nesse quesito. Continue a leitura e saiba o que os astros reservaram para o seu signo durante esta semana.

A sorte dos astros

A semana está apenas começando e todos nós desejamos um pouco de sorte para nos guiar nos próximos dias, não é? Afinal, quem não quer um empurrãozinho do destino para tornar a semana mais promissora?

Bem, a astrologia pode nos dar algumas dicas interessantes nesse sentido, especialmente com a influência da Lua Nova em Virgem, juntamente com os movimentos de Vênus e Mercúrio. Continue a leitura para entender o que essa combinação astrológica tem a oferecer para cada signo do zodíaco.

A sorte dos 12 signos para esta semana

Áries

Dia da sorte: quinta-feira, 14/09

Agora é o momento ideal para focar em fazer mudanças em sua vida diária e cuidar melhor de si mesma, seja emocional, mental ou fisicamente. Essas mudanças podem atrair uma maior abundância para você.

Touro

Dia da sorte: sexta-feira, 15/09

Com Mercúrio em Virgem ativando sua criatividade, este é o momento perfeito para se aprofundar em suas paixões e entender o que você realmente precisa. Sinta a estabilidade e a confiança que você construiu até agora.

Gêmeos

Dia da sorte: quinta-feira, 14/09

Com a Lua Nova em Virgem, é hora de se reconectar consigo mesma e fazer uma pausa para refletir sobre suas experiências recentes. Reserve um tempo para autocuidado e reorganização.

Câncer

Dia da sorte: sexta-feira, 15/09

Mercúrio direto em Virgem, regendo a comunicação, sugere que é o momento de expressar sua verdade com mais confiança e abundância. Isso permitirá que você avance com mais segurança.

Leão

Dia da sorte: sexta-feira, 15/09

A energia de Virgem influencia suas finanças e autoestima. Use essa energia para planejar com eficácia seus objetivos financeiros e amarrar todas as pontas soltas em busca de sucesso a longo prazo.

Virgem

Dia da sorte: quinta-feira, 14/09

Com a Lua Nova em seu próprio signo, um novo portal para realizar seus sonhos se abre. No entanto, é essencial acreditar mais em si mesma para que as coisas realmente aconteçam.

Libra

Dia de sorte: sexta-feira, 15 de setembro

Mercúrio em Virgem ativa o setor profundo de sua vida, sonhos e intuição. Agora é o momento de confiar mais em seus instintos e entender que honrar a si mesma e sua verdade não é um atraso.

Escorpião

Dia da sorte: quinta-feira, 14/09

Este é o momento de sair da sua zona de conforto e experimentar coisas novas na vida. Quebre a rotina e planeje o que você realmente deseja alcançar.

Sagitário

Dia de sorte: sexta-feira, 15 de setembro

Com um foco significativo em sua carreira, você agora tem uma clareza ainda maior e uma energia otimista para começar algo novo. Use isso para seguir em busca de seus sonhos profissionais.

Capricórnio

Dia de sorte: quinta-feira, 14 de setembro

Tanto Mercúrio em Virgem quanto a Lua Nova em Virgem ativam seu setor de sorte e abundância. Aproveite as oportunidades para começar a planejar um futuro novo e benéfico.

Aquário

Dia de sorte: quinta-feira, 14 de setembro

A Lua Nova em Virgem influencia sua transformação pessoal. Use essa energia para criar uma base sólida e ganhar confiança, sabendo que você está no caminho certo.

Peixes

Dia de sorte: quinta-feira, 14 de setembro

Com a Lua Nova e Mercúrio em Virgem ativando sua vida romântica, é hora de restaurar o equilíbrio e ganhar confiança em seu caminho. Isso confirma suas decisões recentes e ajuda você a começar um novo capítulo com mais autoconfiança.

Um guia para o melhor caminho

Lembre-se de que a astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento e orientação, e as energias cósmicas podem ser interpretadas de maneiras diferentes por cada pessoa. Portanto, aproveite essas informações como um guia para encontrar seu próprio caminho nesta semana. Que a sorte esteja ao seu lado!

