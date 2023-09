Lista completa mostra quem receberá o Bolsa Família ainda este mês; confira

Está quase chegando o dia que irão iniciar os pagamentos do Bolsa Família neste mês de setembro e por conta disso, o Governo já disponibilizou a lista de todos que irão receber os repasses. Antes, a lista nem era divulgada, já que não havia tanta fiscalização, mas agora, o programa social está realizando tantos cortes de pessoas que estão indo contra as regras, que todos os meses, pessoas deixam de receber o benefício. Portanto, confira se você está na lista de quem irá receber o benefício.

Confira a lista completa de quem deve receber o Bolsa Família em setembro | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família deve acabar?

Além de todos os meses, alguns beneficiários serem cortados do programa social, mais um medo foi despertado nos brasileiros, graças a uma fala do presidente Lula ao afirmar que o Bolsa Família era apenas uma medida de urgência.

Várias pessoas interpretaram que ele estava falando que no futuro, pretendia cortar o repasse aos beneficiários. Todavia, não foi bem isso que ele quis falar. O presidente salientou que o programa não deve ser o ponto de chegada e sim o ponto de partida.

Ou seja, é uma medida de urgência para ajudar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social nos dias atuais, mas que posteriormente, elas irão sair do programa e novas devem entrar. Mas elas irão sair não por conta de algum corte e sim, pois já conseguem viver “sozinhas”.

Quem não irá receber o benefício em setembro?

E agora, que o Bolsa Família está repassando valores exorbitantes a várias famílias brasileiras, é fato que a fiscalização também ficou mais rígida, evitando que pessoas recebam o benefício sem estar dentro das regras do programa social.

Além dessas pessoas, quem já está na folha de pagamentos mas não está cumprindo as regras, também pode ser retirado do programa social, que agora, possui regras de entrada e de permanência.

Por exemplo, crianças e adolescentes devem tomar todas as vacinas e as que estiverem em idade escolar, não podem faltar muito, pois caso as faltas sejam superiores a 40% (para crianças entre quatro e seis anos) e 25% (para crianças e adolescentes entre sete e dezoito anos), a família pode ser suspensa.

Veja também: Passo A Passo Simplificado Para Entrar No CadÚnico E Ganhar Benefícios

Quem vai receber o benefício em setembro?

Basicamente, todos que não estão indo contra as regras terão direito a receber o benefício em setembro, sendo que o valor mínimo será de R$ 600, por núcleo familiar. E mesmo assim, é preciso que os beneficiários tomem cuidado.

Sobretudo, para a renda familiar, que não pode ultrapassar o teto estabelecido pelo programa social, caso isso ocorra, a família é desligada do Cadastro Único e também do Bolsa Família.

Mas a grande novidade, é a possibilidade de conseguir emprego com carteira assinada, caso mesmo conseguindo o emprego, a renda familiar não ultrapasse o teto, a família ainda pode receber 50% do benefício por um determinado tempo.

Veja também: Bolsa Família Não Caiu No App Da Caixa? Veja O Que Fazer