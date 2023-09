Descoberto remédio que age contra depressão em apenas 2 horas

Remédio contra a depressão – Uma revolução no tratamento da depressão pode estar a caminho, com uma nova droga que promete aliviar os sintomas em apenas duas horas. Esse é o resultado preliminar de um estudo conduzido pela Universidade de Medicina de Nanjing, na China. Você está preparado para o futuro dos tratamentos antidepressivos? Saiba como essa pesquisa pode mudar o paradigma do combate a uma das doenças mais comuns do século XXI.

Um estudo chinês sugere que um novo remédio pode combater a depressão em apenas duas horas. Foto: divulgação

Estudo sobre a depressão

O estudo foi detalhadamente publicado na prestigiada revista Science, na qual os pesquisadores descrevem uma abordagem inovadora para combater a depressão. Ao contrário de tratamentos anteriores, que usavam inibidores de recaptação de serotonina para elevar os níveis deste neurotransmissor no cérebro, a nova droga trabalha de maneira diferente. Ela foi projetada para modificar a atividade dos neurônios que produzem serotonina, aumentando, assim, sua quantidade no cérebro. Testes iniciais em camundongos mostraram que o aumento da serotonina acontece quase instantaneamente, sugerindo que os efeitos do composto poderiam ser sentidos em um curto período de tempo.

A depressão é uma das condições mentais mais prevalentes no mundo moderno, afetando inúmeros aspectos da saúde mental, desde o humor e a energia até o sono e o apetite. Com base na complexidade do quadro, pesquisas ao longo dos anos mostraram que o transtorno depressivo maior é causado por um desequilíbrio químico no cérebro. Hormônios do estresse, por exemplo, podem impactar adversamente a saúde dos neurônios e até mesmo reduzir o tamanho do hipocampo, uma estrutura cerebral vital para a memória e o controle emocional. Estudos genéticos também apontam para uma combinação de fatores ambientais e genéticos que elevam o risco de desenvolver a doença.

A eficácia dos tratamentos para a depressão varia consideravelmente. Segundo o médico psiquiatra Fernando Fernandes, do Instituto de Psiquiatria da USP, cerca de metade dos pacientes não respondem satisfatoriamente ao primeiro medicamento prescrito, muitas vezes exigindo ajustes de dosagem ou até mesmo uma mudança na medicação. No entanto, quando se combina todas as estratégias disponíveis, incluindo terapia e medicamentos, em 80% dos casos se obtém uma melhora significativa, devolvendo à pessoa uma vida quase normal. Nos 20% restantes, os sintomas se atenuam substancialmente, diminuindo o grau de incapacitação e os riscos associados ao transtorno.

Sintomas

Vale destacar que os sintomas da depressão são múltiplos e variam em intensidade, frequência e duração de pessoa para pessoa. Eles vão desde manifestações emocionais como tristeza, angústia e baixa autoestima, até sintomas cognitivos como dificuldades de concentração e retenção de informações. Sintomas físicos como alterações do sono, do apetite e fadiga também são comuns.

A possibilidade de uma droga que ofereça alívio rápido dos sintomas da depressão é, sem dúvida, uma notícia alentadora. Ainda que esteja em fase inicial e que mais estudos sejam necessários para confirmar sua eficácia e segurança, a pesquisa da Universidade de Medicina de Nanjing representa um marco no tratamento da depressão. Com a publicação do estudo na revista Science, a comunidade científica e médica volta seus olhos para o que poderia ser uma nova era no combate a uma das condições mentais mais debilitantes da atualidade.

