Carro elétrico em 2023: veja quanto custa um no Brasil

Interessado em ter um carro elétrico? No cenário atual do mercado automobilístico brasileiro, a transição para veículos elétricos deixou de ser uma previsão futurista e tornou-se uma realidade em ascensão. Embora os combustíveis fósseis ainda predominem, quem pensa em investir em um carro elétrico em 2023 já tem opções mais acessíveis à disposição. Mas quais são essas opções e o que elas oferecem? Confira agora a análise dos modelos que estão chamando a atenção em termos de custo-benefício, design e performance.

Preço do elétrico no Brasil

Em primeiro lugar, há o CAOA Chery iCar, comercializado por R$ 139.990. O veículo se apresenta como uma escolha atraente para aqueles que buscam uma solução econômica e urbana. Sua aparência moderna e dimensões compactas o tornam ideal para a mobilidade nas cidades. O modelo vem equipado com um motor elétrico capaz de entregar 61 cavalos-vapor (cv) de potência e 15,3 kgfm de torque máximo. Segundo dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), a bateria de 30 kWh permite uma autonomia de até 282 quilômetros.

Mas o mercado oferece outras alternativas também, como o BYD Dolphin, com o preço sugerido de R$ 149.800. Esse veículo chinês já conquistou os consumidores, tendo registrado a venda de 3 mil unidades em um único mês. Ele se destaca não só pelo design inovador, mas também pela performance. O Dolphin é alimentado por um motor que gera impressionantes 95 cv de potência e 18,4 kgfm de torque, tornando-se um dos veículos elétricos mais potentes nessa faixa de preço. A bateria de 44,9 kWh oferece um alcance de até 291 quilômetros, conforme informações do Inmetro.

Não menos interessante é o Renault Kwid e-tech, cotado a R$ 149.990. Este veículo se assemelha ao seu irmão a combustão, embora haja diferenças no desempenho. O motor elétrico do e-tech entrega 65 cv e 11,5 kgfm de torque. O alcance é um pouco mais limitado, chegando a 185 quilômetros com uma única carga, mas ainda adequado para a maioria das necessidades urbanas.

Outro modelo que entra na briga é o Jac E-JS1, vendido pelo mesmo preço do CAOA Chery iCar, R$ 139.990. Este veículo compacto oferece 62 cv de potência e 15,3 kgfm de torque. A marca divulga que a bateria de fosfato de ferro-lítio proporciona uma autonomia surpreendente de até 302 quilômetros, tornando-se uma escolha viável para quem busca maior independência das estações de carregamento.

Para quem busca uma opção mais sofisticada, o Fiat 500e, embora mais caro, vendido a R$ 214.990, apresenta características que justificam o investimento. Com um design clássico, o veículo oferece 118 cv de potência e 22,4 kgfm de torque. Sua capacidade de aceleração vai de 0 a 100 km/h em apenas 9 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 150 km/h.

Portanto, o mercado brasileiro de veículos elétricos está mais diversificado e acessível do que nunca. Com diferentes modelos atendendo a diversas necessidades e bolsos, a popularização dos carros elétricos parece ser uma tendência irreversível para o futuro próximo da mobilidade no Brasil.

