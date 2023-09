Fiat Pulse surpreende pela posição no TOP 10 dos SUVs mais vendidos

O relatório de vendas de veículos no mês de agosto de 2023, surpreendeu os consumidores com a queda de posições do SUV mais vendido do país no acumulado do ano. Alguns modelos esportivos de montadoras de peso ganharam espaço no mercado, deixando o famoso T-Cross na terceira posição do ranking mensal.

Utilitário da FIAT surpreende e alcança posição entre os 10 mais vendidos. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Veja mais sobre a lista dos 10 SUVs mais vendidos em agosto com base no levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

1. GM Tracker

Com 6.372 unidades comercializadas no mês passado, o Tracker manteve o ótimo desempenho registrado em 2022, quando alcançou o posto de SUV mais vendido do país. Ao longo do ano, o modelo totaliza 40.773 emplacamentos.

2. Honda HR-V

O utilitário esportivo da Honda ficou com a segunda posição no ranking após 5.775 unidades emplacadas no mês. São 46.038 vendas desde janeiro, colocando o modelo à frente do Tracker na lista de maiores sucessos do ano.

3. VW T-Cross

O T-Cross ficou em terceiro lugar entre os mais vendidos em agosto, com 5.452 emplacamentos, mas continua liderando as vendas totais de 2023. Desde janeiro, foram emplacadas 46.038 unidades do modelo, embora a queda entre julho e agosto tenha superado 3 mil carros.

4. Jeep Compass

Após 5.315 unidades emplacadas no mês passado, o SUV da Jeep por pouco não ficou no pódio do ranking. Já na lista de mais vendidos de 2023, o Compass também ocupa o quarto lugar, com 40.369 vendas.

5. Hyundai Creta

Em quinta posição nos mais vendidos de agosto está o Creta, com 5.195 emplacamentos. O veículo aparece em terceiro lugar no acumulado do ano, com 40.457 unidades.

6. Jeep Renegade

A Jeep também ganhou o sexto lugar da lista com o Renegade, modelo que oferece desempenho semelhante ao Compass, mas tem valor mais baixo. Foram 5.044 unidades emplacadas em agosto.

7. VW Nivus

O SUV urbano da VW é uma boa escolha na faixa dos R$ 118 mil, e por isso figura em sétimo do ranking dos mais vendidos do mês passado. O modelo totalizou uma saída de 4.936 unidades.

8. Fiat Fastback

Em oitava posição está o Fiat Fastback, um veículo com design coupé e ar mais esportivo. No último mês, foram 4.380 unidades emplacadas.

9. Nissan Kicks

O Kicks tem uma versão de entrada com preço a partir de R$ 111 mil que deu a ele a nona posição na lista de mais vendidos. O modelo soma 4.136 unidades vendidas em agosto e 30.950 emplacadas no acumulado do ano.

10. Fiat Pulse

Para fechar o ranking, o Pulse totalizou 3.742 emplacamentos no mês passado. O SUV é o mais barato entre os presentes na lista, com preço a partir de R$ 102 mil na versão de entrada.

Cenário automobilístico

No cenário automobilístico brasileiro de agosto de 2023, as vendas de veículos novos continuaram a desafiar as expectativas. Os números se mantiveram praticamente estáveis em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo o relatório divulgado hoje pela Fenabrase, a associação das concessionárias.

Sem os incentivos do programa de carro popular do governo, as concessionárias emplacaram 196.878 automóveis e comerciais leves. Isso representou um aumento marginal de 1,4% em relação aos 194.230 emplacamentos de agosto de 2022, enquanto se observou uma queda de 8,7% em relação ao mês de julho.

