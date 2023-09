Sua restituição continua retida na Receita Federal? Veja como resolver isso

Restituição retida? A proximidade do pagamento do último lote da restituição do Imposto de Renda (IR) de 2023 coloca em alerta os contribuintes que ainda aguardam o retorno financeiro do governo. Se você é um deles, talvez tenha caído na malha fina, um termo que assombra muitos e que ocorre quando a Receita Federal identifica alguma inconsistência na sua declaração. A boa notícia? Há maneiras de verificar e solucionar as pendências, e assim resgatar o que é devido.

O 4º lote da restituição do Imposto de Renda foi pago em agosto. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Ainda não conseguiu receber sua restituição?

O pagamento do quarto lote da restituição do IR 2023 ocorreu em 31 de agosto, e desde então, o calendário de pagamentos deste ano conta com apenas um lote restante para ser liberado. Este período costuma ser de grande expectativa, mas também de apreensão, especialmente para aqueles que enfrentam pendências em suas declarações, um obstáculo que os impede de receber a restituição até que a situação seja regularizada.

Veja também: ÚLTIMO LOTE da restituição do IR; consulte se você está nele

O cenário comum que leva à retenção da restituição do IR é a divergência de informações na declaração do contribuinte. Este descompasso acontece quando há discrepâncias entre os dados informados pelo contribuinte e as informações que a Receita Federal já detém. As divergências podem ser tanto de valores superiores quanto inferiores aos já conhecidos pela Receita.

Se o contribuinte recebe uma notificação sobre pendências, ou percebe erros em sua própria declaração, a retificação se apresenta como a solução mais imediata. Este processo, que pode ser realizado tanto pelo Portal e-CAC quanto pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, substitui integralmente a declaração anteriormente enviada e pode acelerar a resolução do problema. Para efetuar a retificação, basta acessar o portal ou o aplicativo com dados pessoais, clicar na opção “Meu Imposto de Renda”, selecionar “IRPF 2023” e optar por “Retificar declaração”. Feito isso, o contribuinte pode corrigir as informações errôneas e enviar a retificação.

Contudo, há situações em que, mesmo após todas as informações fornecidas estarem corretas, a Receita Federal ainda mantém a restituição retida. Nesses casos, o contribuinte precisa marcar uma visita ao órgão federal para regularizar a situação. É importante levar todos os documentos, comprovantes e recibos que serviram de base para a declaração, pois eles serão cruciais para comprovar a veracidade das informações e liberar a restituição para depósito.

Como consultar

No que diz respeito à consulta dos lotes da restituição, os contribuintes podem verificar o status através do site “Meu Imposto de Renda consulta”, onde devem inserir seu CPF, data de nascimento e o ano da declaração em questão. No entanto, vale ressaltar que essa consulta só é liberada uma semana antes do pagamento do lote correspondente. Assim, a consulta para o quinto e último lote será liberada em 22 de setembro, com uma semana de antecedência ao depósito. Para aqueles que desejam informações mais detalhadas, é possível recorrer ao Portal e-CAC ou ao aplicativo Meu Imposto de Renda, selecionando o ano desejado para verificar a situação de sua declaração.

A conclusão do calendário de pagamentos de restituição do IR 2023 se aproxima, e para os que ainda aguardam o depósito, o momento é de atenção e ação. Conferir a existência de pendências e, se necessário, retificar a declaração, são passos cruciais para evitar surpresas indesejáveis e garantir a restituição do valor devido.

Veja também: Repescagem da restituição do IR 2023: quando a Receita pagará o 5º lote