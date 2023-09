Recentemente, foram anunciadas e implementadas alterações nos requisitos para estar elegível a receber o auxílio do programa de transferência de renda Bolsa Família. As mudanças já estão vigentes desde julho, impactando beneficiários e seus respectivos recebimentos mensais. Continue a leitura, a seguir, para entender o que fazer caso não receba o repasse social.

Bolsa Família não caiu no app da Caixa? Veja o que fazer. | Foto: Jeane Oliveira / noticiadamanha.com.br

Imprevistos no recebimento

A Caixa Econômica Federal (CEF) é a instituição responsável pelo repasse do Bolsa Família, um programa de transferência de renda no Brasil. Recentemente, foram anunciadas algumas mudanças e informações importantes relacionadas ao programa que afetarão os beneficiários. Saiba, em detalhes, logo abaixo, o que foi alterado em relação às regras do programa social do governo federal.

Regra de proteção e aumento de renda

De acordo com as novas diretrizes estabelecidas, a Caixa Econômica Federal não efetuará o repasse do Bolsa Família para os segurados cuja renda per capita ultrapasse o limite estabelecido pela Regra de Proteção, que atualmente é de R$ 660 por pessoa.

Os beneficiários afetados já estão recebendo mensagens de notificação pelo aplicativo Bolsa Família, como esta, logo abaixo:

“Mensagem do Bolsa Família – Benefício Cancelado: a partir deste mês, você não irá receber mais o Bolsa Família pois sua família possui renda maior que o permitido para participação no programa. Para mais informações, busque o setor do Bolsa Família de sua cidade ou ligue para o MC 121. Motivo – regra de proteção COD. 71” Aplicativo Bolsa Família

É fundamental destacar que, conforme a regra original do Bolsa Família, os beneficiários devem ter uma renda igual ou inferior a R$ 218 por pessoa para serem elegíveis ao programa. Para aqueles cuja renda per capita está na faixa de R$ 218 a R$ 660, eles podem se enquadrar na Regra de Proteção, o que significa que receberão apenas metade do benefício. Entretanto, caso a renda per capita ultrapasse o limite de R$ 660, ocorrerá o desligamento automático do programa de transferência de renda.

Como recorrer após bloqueio do benefício?

Caso o segurado acredite que o cancelamento do benefício foi equivocado têm a opção de procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para atualizar suas informações e corrigir o erro. É importante lembrar que o prazo para reativar o benefício é de 180 dias. Após esse período, os segurados que desejarem continuar recebendo o Bolsa Família precisarão realizar um novo cadastro no Cadastro Único (CadÚnico).

Quanto receberei em setembro?

O repasse do Bolsa Família no mês de setembro segue uma lógica baseada na composição familiar. Isso significa que o valor do benefício aumenta de acordo com o número de pessoas que vivem na mesma residência e compartilham da mesma renda. Contudo, é importante observar que nenhuma família deverá receber menos do que R$ 600 na parcela regular, a menos que haja descontos aplicados.

Desta forma, o repasse do Bolsa Família deve ser equivalente a R$ 142 por pessoa da família. Esse cálculo busca garantir um valor justo para as famílias mais numerosas, que geralmente têm despesas mais elevadas. Para compreender melhor, vejamos quanto uma família pode receber do programa de transferência de renda com base na composição familiar:

Famílias com quatro ou menos pessoas: R$ 600;

Famílias com cinco pessoas: R$ 710;

Famílias com seis pessoas: R$ 852;

Famílias com sete pessoas: R$ 994;

Famílias com oito pessoas: R$ 1.136;

Famílias com nove pessoas: R$ 1.278;

Famílias com dez pessoas: R$ 1.420.

Além disso, é importante mencionar que a quantia pode aumentar ainda mais se a família tiver direito aos benefícios adicionais do Bolsa Família, como o Benefício Primeira Infância e o Benefício Variável Familiar. Esses benefícios são destinados a crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes e representam um acréscimo significativo à parcela regular do Bolsa Família.

Cronograma de pagamentos em setembro

Apesar das alterações nas regras de elegibilidade e repasse, a Caixa Econômica Federal continuará realizando os repasses do Bolsa Família de acordo com o calendário estabelecido. O pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis do mês e segue um cronograma escalonado, com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar.

Veja, logo abaixo, o calendário completo para o mês de setembro:

NIS com número de final 1: dia 18 de setembro (pagamento será no sábado (16) );

NIS com número de final 2: dia 19 de setembro;

NIS de final 3: dia 20 de setembro;

NIS de final 4: dia 21 de setembro;

NIS de final 5: dia 22 de setembro;

NIS de final 6: dia 25 de setembro (antecipado para o sábado, 23);

NIS de final 7: dia 26 de setembro;

NIS de final 8: dia 27 de setembro;

NIS de final 9: dia 28 de setembro;

NIS de final 0: dia 29 de setembro.

