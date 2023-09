Falta de motivação ou preguiça? As causas de uma vida sem sentido

A palavra preguiça é usada de forma compulsiva pela maioria das pessoas para julgar a atitude de muitas pessoas de forma um tanto precipitada e resumida. No entanto, para aqueles que lutam cronicamente, o desafio geralmente vai além da preguiça. Continue a leitura, a seguir, para conhecer sintomas que podem se disfarçar de preguiça e o que você pode fazer sobre elas.

Entenda as causas do desânimo na sua vida – Foto: CanvaPro

Falta de motivação é subestimada

Preguiça costuma ser uma palavra muito usada e, muitas vezes, é utilizada em demasia para explicar situações e atitudes de outras pessoas que, na realidade, estão longe de serem preguiçosas. Mas o que realmente é a preguiça? Não querer fazer algo? Se seu vizinho não cortou a grama porque estava doente, ele é preguiçoso? E se a Carol não limpou o carro porque está trabalhando em dois empregos e o usa como uma espécie de refúgio às vezes seria preguiça? Não, não seria.

No entanto, há desculpas para tudo, e, de fato, todos nós, às vezes, não nos sentimos dispostos a fazer coisas. Para aqueles que lutam cronicamente, no entanto, o desafio geralmente vai além da preguiça. Continue a leitura, a seguir, para conhecer sintomas que podem se disfarçar de preguiça e o que você pode fazer sobre elas.

Desânimo

Não está com vontade? Talvez você não esteja com vontade de nada. Se você acha difícil aproveitar até mesmo as coisas boas, pode ser difícil realizar as tarefas da vida.

O que fazer?

Se o seu desânimo foi uma coisa única que durou menos de duas semanas, pode fazer sentido dar um passo atrás primeiro. O que está te deixando para baixo? Você precisa de tempo para lamentar algo ou algo está faltando em sua vida? Às vezes, a tristeza é a maneira de nossa mente nos dizer que algo não está certo. Se passaram mais de duas semanas e não há motivo claro para sua tristeza, pode valer a pena procurar um profissional de saúde, como seu médico. Também pode ser significativo buscar aconselhamento.

Perda de motivação

Talvez não pareça haver um propósito para o que você está tentando fazer. Você vai trabalhar todos os dias em um emprego que perdeu o brilho. Você perdeu de vista seus valores e objetivos. Você se sente à deriva.

O que fazer?

Saber para onde está indo e quais são seus valores é essencial para que a vida pareça significativa. É muito normal perder de vista essas coisas às vezes. Este pode ser um bom momento para se abrir para o mundo exterior. Conversar com um amigo, mentor, professor, líder espiritual ou terapeuta pode ajudá-lo a lembrar do que é importante para você. Escrever sobre o que importa para você, escrever sobre que legado espera deixar e/ou fazer coisas que você gostava quando era mais jovem também são maneiras de se reconectar consigo mesmo.

Você é um perfeccionista

Uma das melhores maneiras de travar o progresso em alguma coisa é o perfeccionismo. Ironicamente, muitas pessoas usam a autocrítica na esperança de melhorar seu desempenho. O perfeccionismo cria um medo que é bastante desmoralizador, tornando difícil superar imperfeições, alimentando a procrastinação e o abandono.

O que fazer?

Observe sua voz crítica. Tenha compaixão pelas dificuldades que está enfrentando e pratique introduzir uma voz gentil. Mudar para uma autocrítica compassiva quando você tem se culpado por qualquer erro percebido leva tempo. Você pode sempre notar os pequenos erros. Ainda assim, a autocrítica compassiva pode tirar sua natureza paralisante.

Dificuldades no trabalho

Talvez você não saiba por onde começar. Ou se encontra iniciando tantas coisas ao mesmo tempo que é difícil acompanhar. Pode ser difícil se concentrar por longos períodos, e justamente quando está prestes a começar um projeto, percebe que perdeu as ferramentas de que precisa.

O que fazer?

Dificuldades de função executiva são extremamente comuns, especialmente para pessoas neurodivergentes. Se você está tendo dificuldades com o planejamento, foco ou persistência em uma tarefa, este é um bom momento para primeiro ser gentil consigo mesmo. Ferramentas virtuais e físicas, como agendas, aplicativos de função executiva ou recursos visuais, podem ser úteis. Encontrar alguém para trabalhar junto ou fazer uma tarefa semelhante pode também ajudar. Por último, encontrar-se com um terapeuta pode ajudar a mantê-lo no caminho certo e descobrir quais estratégias organizacionais funcionam melhor para você.

Solidão

Somos seres sociais. Precisamos sentir algum tipo de conexão. Quando essa necessidade não é atendida, isso pode ser doloroso e uma forte força contra a motivação.

O que fazer?

Você tem se isolado? Existem velhos amigos e/ou familiares com quem você pode entrar em contato? Este costuma ser um bom ponto de partida. Reconectar-se com velhos amigos pode ajudá-lo a reconstruir sua rede social. Se você está tendo dificuldade em pensar em alguém para se aproximar, considere as pessoas que você pode conhecer casualmente, como vizinhos e colegas de trabalho. Você estaria disposto a construir relacionamentos com algumas dessas pessoas? Se não, talvez seja hora de procurar novos lugares para conhecer pessoas, como uma organização comunitária.

Baixa energia

Talvez você esteja cansado, mesmo que esteja dormindo o suficiente. A baixa energia pode tornar as atividades muito mais difíceis.

O que fazer?

O primeiro passo é consultar seu médico. Existem várias causas físicas para a baixa energia, como doença ou efeitos colaterais de medicamentos. Se essas questões já foram abordadas, um novo aspecto a ser considerado pode ser seus padrões de sono. Você tem uma rotina definida ou seu horário de sono varia drasticamente? Você também pode considerar quando sua energia está no auge e tentar agendar suas atividades nesse horário.

Conclusão

No geral, existem muitas razões pelas quais as pessoas param de fazer as coisas. A preguiça não é uma descrição útil. Determinar o que está por trás da falta de vontade de fazer as coisas é o primeiro passo para superar os obstáculos.

*Com informações da Psychology Today.