Quer passar em um concurso público? Aprenda a fazer mapas mentais

Se preparar para um concurso público é uma tarefa bastante árdua e requer não apenas inteligência, também é necessário ter uma estratégia de estudos. Tudo isso com o propósito de otimizar o tempo e permitir que cada hora de estudos seja bastante aproveitada, para isso, surgiu os mapas mentais, com eles, em pouco tempo, é possível revisar vários assuntos de uma só vez, confira quais os benefícios e como fazê-lo.

Como o mapa mental funciona?

A técnica de estudos por mapa mental foi criada por um psicólogo inglês chamado Tony Buzan, em 1970. Após vários estudos ele conseguiu adquirir alguns conhecimentos sobre como o cérebro humano funciona.

De acordo com ele, o pensamento humano não é de forma linear e sequencial, para ele funcionar bem, precisa associar assuntos e ele trabalha de modo multidimensional.

Ou seja, ao aprender um novo assunto, o cérebro liga o conteúdo a outros temas que a pessoa já sabe. Por exemplo, ao estudar várias leis e alguém citar “o que diz o artigo primeiro?” A primeira pergunta que vem na mente da pessoa é “artigo primeiro de quê? código penal?”.

Criando um mapa mental na prática

O primeiro passo para criar um mapa mental é escolher um assunto central, ele ficará bem no centro da sua área de trabalho. A área de trabalho pode ser uma folha de papel, um programa de computador, como o paint ou um aplicativo de celular que possibilita desenhar ou escrever.

Após isso, faça ramos principais, sobre determinados assuntos e após os principais, os secundários. Cada um deles com termos que sirvam para descrever o assunto em questão.

Por exemplo, usando a Constituição Federal como base, o tema central seria Direitos Sociais (que está no artigo 7). Os ramos poderiam ser: Relação de trabalho protegida, seguro-desemprego, FGTS, piso salarial e salário mínimo. E em cada ramo citado, os pontos mais importantes.

No caso do salário mínimo, ele precisa ser fixado em lei, valer em todo o Brasil e atender as necessidades básicas dos trabalhadores.

Potencializando os resultados

Para que os resultados sejam ainda melhores, é possível utilizar flashcard, através deles, é possível exercitar a memória e não esquecer de determinados assuntos. Eles podem ser feitos usando folha de papel ou alguns aplicativos da internet.

Basicamente, na parte da frente do card, estará uma pergunta, curta e objetiva, no verso, a resposta, seguindo os mesmos moldes, curta e objetiva.

Portanto, é possível unir a revisão de conteúdos que pode ser realizada pelos mapas mentais e a memorização que pode ser feita pelos flashcards, dessa maneira, potencializando ainda mais os estudos.

