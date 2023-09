Mochila com inteligência artificial patenteada pela Microsoft; veja como é

Com o avanço das inteligências artificiais a tecnologia está invadindo praticamente todas as áreas de conhecimento e setores de serviço. Um novo exemplo disso é a empresa Microsoft que está patenteando uma mochila que funciona com IA desde 2022.

Quer entender melhor sobre este assunto? Continue lendo o post.

Microsoft patenteia mochila que funciona com IA (Foto: divulgação)

Patente registrada em 2022 pela Microsoft foi vazada

Muito antes do ChatGPT, Bard, dentre outras IAs, a empresa de desenvolvimento de softwares, Microsoft, já havia registrado uma patente que funciona com inteligência artificial; uma mochila equipada com uma série de sensores, câmeras e outros dispositivos que permitem que a IA colete dados sobre o ambiente do usuário.

O patenteamento ocorreu em 2022, com o objetivo de otimizar os profissionais a cumprir suas tarefas de maneira mais rápida, ajudar atletas a monitorarem seus desempenhos, ajudar a saber informações sobre clima e trânsito, como também, ser utilizada em ambientes complexos como aeroportos e centros comerciais.

Por enquanto, este dispositivo ainda está em fase inicial de desenvolvimento, mas já promete revolucionar o mercado tecnológico.

Saiba o que a mochila registrada pela Microsoft é capaz de fazer

A mochila registrada pela gigante da tecnologia Microsoft possui um mecanismo de aprendizado automático que pode ser utilizada para realizar diversas tarefas como a identificação de objetos e pessoas no ambiente que o usuário está localizado, acompanhar os passos dos que a utilizarem, oferecer informações sobre o local, acessar informações como clima, notícias ou trânsito, produtos, fornecer direções e até mesmo controlar dispositivos eletrônicos do portador da mochila.

Através dela os indivíduos poderão ser mais produtivos, organizados e informados.

Quem é a Microsoft?

A empresa multinacional de tecnologia, Microsoft, foi fundada em 4 de abril de 1975 por Bill Gates e Paul Allen, na cidade de Albuquerque, localizada em Novo México. Rapidamente se tornou uma das principais fornecedoras de softwares para computadores pessoais, com produtos como o Windows, o Office e o Internet Explorer.

A Microsoft fabrica, desenvolve, licencia, apoia e vende softwares de computador, produtos eletrônicos, computadores e serviços pessoais. Atualmente está empenhada em expandir a marca no mercado de nuvem, com serviços como o Azure e o Office 365, além de investir em inteligência artificial e realidade aumentada.

Com uma capitalização de mercado de mais de US$ 2 trilhões, a empresa tem sede em Redmond e Washington, empregando mais de 180.000 pessoas no mundo inteiro e sendo, portanto, uma das maiores empregadoras privadas dos Estados Unidos.

Seus produtos e serviços mais conhecidos são o Windows (Sistema operacional para computadores pessoais), Office (Pacote de produtividade que inclui softwares como Word, Excel, PowerPoint e Outlook), Azure (Plataforma de computação em nuvem), Office 365 (Suite de produtividade na nuvem), Xbox (Console de videogame).

