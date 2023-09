Tratar da saúde bucal nunca foi tão importante quanto nos dias atuais. Na qual todos os dias milhões de pessoas consomem toneladas de açúcar industrializados em bebidas, comidas, etc. Entretanto, o cuidado com os dentes vai muito mais além do que essas simples práticas. Uma novo ‘doença’ está assustando os moradores de uma pacata cidade no México — logo após ter um caso confirmado na qual evoluiu para o óbito da vítima. Saiba todos os detalhes sobre o fungo preto e o que pode ser feito para se proteger.

Perigo fungo preto no dente é grave! Um adolescente morreu | Foto de Heather Newsom na Unsplash

Caso de fungo preto é registrado no México

Há pouco mais de uma semana viralizou na internet o caso de uma adolescente de apenas 15 anos — que faleceu logo após ter sido diagnosticada com quadro de mucormicose. Trata-se de uma condição agravada através do comprometimento do sistema imunológico da paciente.

Allison Yamileth — acabou falecendo logo após ter sido diagnosticada com essa infecção rara. Que acabou gerando um fungo preto entre os seus dentes que posteriormente expandiu para a cabeça da jovem garota. O caso aconteceu no conhecido estado de Tamaulipas, México.

Os médicos ao verem a situação da garota, diagnosticaram ela com o fungo preto. Rapidamente pensaram em uma situação eficaz para sua cura. Chegaram até mesmo a cogitarem na remoção de parte do seu rosto e até mesmo de um dos seus olhos.

Entretanto — após dois dias a menina veio à óbito em decorrêncioa de falência múltipla de órgãos. Haja vista que o caso dessa jovem era um pouco mais grave — já que a mesma era portadora de cetoacidose diabética (um grau elevado de diabetes).

Este fungo é causado pela exposição da vítima ao fungo da espécie Mucoraceae. O mesmo pode ser encontrado em plantas, frutas, vegetais e até mesmo em esterco. O fungo entra no corpo humano a partir dos seios nasais — mediante os movimentos de inspiração do ar.

Leia mais: Não é como nos contos de fadas! Como o amor acontece na vida real

Cuidado com os sintomas

Portanto, em razão disso — o fungo rapidamente se espalha pela cabeça do paciente com uma velocidade muito grande. Pacientes que possuem outras complicações acabam tendo dificuldades extras durante a confirmação do quadro da doença.

O fungo acaba obrigando os médicos a realizarem cirurgias de mutilações — a fim de retirar completamente a parte afetada pelo fungo — evitando que o mesmo se espalhe por outras regiões do corpo humano.

Estima-se que mais de 50% dos pacientes acometidos por este fungo acaba tendo o seu quadro elevado para o óbito. Os sintomas dessa doença são bem sucintos e é necessário que sejam identificados bem antes do tempo.

Os primeiros sintomas ainda são um mistério para todos. Entretanto, os pacientes podem apresentar sinais avermelhados no nariz e nos olhos. Bem como complicações posteriores — evoluindo para febre, falta de ar e muco ‘preto’ ou com sangue.

Portanto, é importante ir até o médico o mais rápido possível após perceber quadros diferentes no organismo. Caso contrário, poderá ser acometido por esta doença e o quão mais rápido for descoberto — maiores as chances de cura.

Leia mais: Esqueceu o WhatsApp Web aberto? Não se esqueça de fazer isso