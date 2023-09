A Caixa Econômica Federal irá pagar para milhares de brasileiros o auxílio de R$ 65. Sendo pago a partir deste mês de setembro, muitas pessoas serão alcançads pelo benefício adicional da Caixa. O intuito é incentivar na educação brasileira — este benefício é voltado para as crianças que estão na educação infantil e são integrantes de famílias de baixa renda.

Caixa paga R$ 65 a mais para estas pessoas em setembro | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Caixa anuncia benefício de R$ 65

Trata-se do benefício chamado de “Primeiro Passo”. O intuito é garantir que as crianças tenham acesso direto e facilitado à sua primeira educação. As famílias de baixa renda que possuem crianças nessa fase escolar terão direito ao benefício.

Por enquanto o benefício é focado somente para os residentes de Salvador, Bahia. É uma ação que irá conciliar medidas de educação, saúde e muito mais! A Caixa irá gerenciar os repasses do auxílio.

Haja vista que o recurso usado para os pagamentos serão de responsabilidade da Caixa Econômica Federal. O auxílio é direcionado para os brasileiros que são beneficiários do Bolsa Família — entretanto, não conseguiram encontrar vagas em creches ou escolas de Salvador.

Há um limite de até três crianças por família. Sem contar que a idade máxima estipulada é de 05 anos. Lembrando que o limite pode ser ultrapassado no caso de gêmeos comprovados.

Os interessados em participar do programa precisam realizar o agendamento da inscrição através do ‘Disque Salvador’ pelo número 156. É válido lembrar que o atendimento será feito de segunda a sexta, entre o período de 8h às 12h e das 13h às 17h.

Leia mais: Pausa no Bolsa Família: quando pagamento será paralisado em setembro?

Inscrição e recebimentos

Para se inscrever no programa é necessário estar portando os documentos originais do titular do benefício e de todos os dependentes do grupo familiar. Além disso — é importante estar com o comprovante de residência em mãos.

A criança precisa estar devidamente matriculada na escola ou creche — por mais que seja da rede particular. Haja vista que é necessário apresentar o carnê formalizado de pagamentos no caso das instituições privadas e certificado de frequência escolar.

Ademais — basta manter a criança dentro das diretrizes estipuladas. Com caderneta de vacinação atualizada, consulta médica atualizada e frequência escolhar. O repasse de R$ 65 per capita é feito no mesmo dia do pagamento do Bolsa Família.

Além desse pagamento, há uma outra modalidade. Direcionada aos lares com crianças entre zero e seis anos. Que possuem o direito do repasse de R$ 150 limitado a duas crianças.

Para sacar o dinheiro é necessário estar com o cadastro atualizado no Caixa Tem. Caso contrário, poderá ter problemas durante os saques dos recursos. Ademais, basta aguardar as respectivas datas e realizar o saque dos valores.

Leia mais: O jogo não está perdido! Estes 8 famosos já estiveram na extrema pobreza