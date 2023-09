Ansiedade começa na mente, mas afeta o corpo todo; por quê?

Muitas povos relacionam medo e ansiedade diretamente ao coração ao invés do cérebro. Contudo, a ciência tradicionalmente vê o cérebro como o local de nascimento e processamento dessas duas sensações. Então, por que e como sentimos essas emoções em outras partes do corpo? Continue a leitura e saiba mais detalhes, de acordo com o artigo de um especialista na área da neurociência.

As armadilhas da sua mente

Você saberia explicar os motivos pelos quais o seu coração acelera quando estamos ansiosos? Já é sabido pela ciência que a ansiedade começa no cérebro e é percebida no cérebro. Mas por que a sentimos em nosso corpo? Sensações como coração na garganta, borboletas no estômago, desconforto intestinal, são sinais claros de um certo grau de ansiedade e até medo.

Muitas culturas associam covardia e bravura mais ao coração ou às entranhas do que ao cérebro. No entanto, a ciência tradicionalmente vê o cérebro como o local de nascimento e processamento do medo e da ansiedade. Então, por que e como sentimos essas emoções em outras partes do corpo? Continue a leitura e saiba mais detalhes, de acordo com o artigo de um especialista na área da neurociência.

O papel do cérebro no medo

Segundo o psiquiatra e neurocientista Arash Javanbakht, que pesquisa e trata o medo e a ansiedade, pesquisas recentes confirmam que, embora as emoções tenham origem no cérebro, é o corpo que executa as ordens.

Enquanto o cérebro evoluiu para nos proteger de uma pedra caindo ou de um predador em alta velocidade, as ansiedades da vida moderna muitas vezes são muito mais abstratas. Cinquenta mil anos atrás, ser rejeitado pela sua tribo poderia significar a morte, mas não se sair bem em um discurso público na escola ou no trabalho tem as mesmas consequências. No entanto, o cérebro pode não distinguir a diferença. Existem algumas áreas-chave do cérebro fortemente envolvidas no processamento do medo.

As áreas cerebrais que indicam ‘ameaças’

Quando você percebe algo como perigoso, seja uma arma apontada para você ou um grupo de pessoas olhando descontentes para você, esses inputs sensoriais são primeiro transmitidos para a amígdala. Essa pequena área em forma de amêndoa do cérebro, localizada perto dos ouvidos, detecta a saliência, ou seja, a relevância emocional de uma situação e como reagir a ela. Quando você vê algo, a amígdala determina se você deve comê-lo, atacá-lo, fugir dele ou ter relações sexuais com ele.

A detecção de ameaças é uma parte vital desse processo e precisa ser rápida. Os primeiros humanos não tinham muito tempo para pensar quando um leão se lançava em sua direção. Eles tinham que agir rapidamente. Por esse motivo, a amígdala evoluiu para contornar áreas do cérebro envolvidas no pensamento lógico e pode diretamente acionar respostas físicas. Por exemplo, ver um rosto zangado na tela de um computador pode imediatamente desencadear uma resposta detectável da amígdala, sem que o espectador esteja ciente dessa reação.

O hipocampo está próximo e intimamente conectado à amígdala. Ele está envolvido em memorizar o que é seguro e o que é perigoso, especialmente em relação ao ambiente – ele coloca o medo em contexto. Por exemplo, ver um leão irritado no zoológico e no Saara desencadeiam uma resposta de medo na amígdala. Mas o hipocampo intervém e bloqueia essa resposta quando você está no zoológico, porque você não está em perigo.

O córtex pré-frontal, localizado acima dos olhos, está principalmente envolvido nos aspectos cognitivos e sociais do processamento do medo. Por exemplo, você pode ter medo de uma cobra até ler um sinal de que a cobra é não venenosa ou o dono lhe diz que é seu animal de estimação amigável.

Embora o córtex pré-frontal seja geralmente visto como a parte do cérebro que regula as emoções, ele também pode ensinar o medo com base no ambiente social. Por exemplo, você pode se sentir neutro em relação a uma reunião com seu chefe, mas imediatamente ficar nervoso quando um colega lhe fala sobre rumores de demissões. Muitos preconceitos, como o racismo, têm raízes no aprendizado do medo por meio do tribalismo.

O medo e o resto do corpo

Se o seu cérebro decide que uma resposta de medo é justificada em uma situação específica, ele ativa uma cascata de vias neuronais e hormonais para prepará-lo para ação imediata. Parte da resposta de luta ou fuga, como a atenção intensificada e a detecção de ameaças, ocorre no cérebro. Mas a maior parte da ação acontece no corpo.

Várias vias preparam diferentes sistemas do corpo para uma ação física intensa. O córtex motor do cérebro envia sinais rápidos para seus músculos para prepará-los para movimentos rápidos e enérgicos. Isso inclui músculos no peito e no estômago que ajudam a proteger órgãos vitais nessas áreas. Isso pode contribuir para a sensação de aperto no peito e no estômago em condições estressantes.

O sistema nervoso simpático é o acelerador que aumenta os sistemas envolvidos na luta ou fuga. Neurônios simpáticos estão espalhados por todo o corpo e são especialmente densos em lugares como o coração, pulmões e intestinos. Esses neurônios desencadeiam a glândula adrenal a liberar hormônios como adrenalina que viajam pelo sangue para atingir esses órgãos e aumentar a taxa com que eles passam pela resposta de medo.

Para garantir um suprimento sanguíneo suficiente para seus músculos quando estão em alta demanda, sinais do sistema nervoso simpático aumentam a taxa de batimento cardíaco e a força com que ele contrai. Você sente tanto o aumento da frequência cardíaca quanto da força de contração no peito, por isso pode associar a sensação de emoções intensas ao seu coração.

Em seus pulmões, sinais do sistema nervoso simpático dilatam as vias aéreas e muitas vezes aumentam sua frequência e profundidade respiratória. Às vezes, isso resulta em uma sensação de falta de ar. Como a digestão é a última prioridade durante uma situação de luta ou fuga, a ativação simpática diminui a velocidade do seu sistema digestivo e reduz o fluxo sanguíneo para o estômago para economizar oxigênio e nutrientes para órgãos mais vitais, como o coração e o cérebro. Essas mudanças em seu sistema gastrointestinal podem ser percebidas como o desconforto associado ao medo e à ansiedade.

Tudo volta ao cérebro

Todas as sensações corporais, incluindo aquelas sensações viscerais do seu peito e estômago, são transmitidas de volta ao cérebro por meio das vias da medula espinhal. Seu cérebro, que já está ansioso e altamente alerta, processa esses sinais tanto a níveis conscientes quanto inconscientes.

A ínsula ou lobo insular é a região cerebral especificamente envolvida no lado consciente de suas emoções, dor e sensações corporais. O córtex pré-frontal também se envolve na autoconsciência, principalmente rotulando e nomeando essas sensações físicas, como a sensação de aperto ou dor no estômago, e atribuindo valor cognitivo a elas, como “isso está bem e vai passar” ou “isso é terrível e estou morrendo”. Essas sensações físicas às vezes podem criar um ciclo de aumento da ansiedade, pois fazem o cérebro se sentir mais assustado com a situação devido ao tumulto que sente no corpo.

O cérebro nervoso

Embora os sentimentos de medo e ansiedade comecem no cérebro, você também os sente em seu corpo porque seu cérebro altera suas funções corporais. As emoções ocorrem tanto no corpo quanto no cérebro, mas você se torna consciente de sua existência por meio do cérebro. Como o rapper Eminem relatou em sua música “Lose Yourself”, a razão pela qual suas palmas estavam suadas, seus joelhos fracos e seus braços pesados era porque seu cérebro estava nervoso.

*Com informações do Psychology Today.