Filme da Barbie tem data para chegar ao Prime Video; confira

Há pouquíssimo tempo, pessoas no mundo todo estavam eufóricas por conta do tão aguardado filme da Barbie. Inclusive, a vontade de participar desse momento único de forma mais ativa foi tanta que criou-se um verdadeiro movimento ao redor das roupas que seriam usadas no dia da ida ao cinema, por exemplo.

Ocorre, porém, que nem todo mundo conseguiu ir curtir o filme na telona, assim como também tem um público que simplesmente escolheu aguardar, de modo a assistir ao longa no conforto de casa, estando, ou não, com os amigos por perto.

E ocorre que, para estes dois públicos distintos, há a boa notícia de que, muito em breve, o filme da boneca mais famosa do mundo estará no streaming.

Todos os detalhes dessa “estréia” tão aguardada podem ser conferidos no decorrer da leitura dos próximos tópicos.

Sobre a chegada do filme da Barbie no Amazon Prime Video

A tão esperada adaptação para os cinemas, da icônica Barbie, conseguiu receber um título impressionante, sendo simplesmente a maior bilheteria de 2023, em âmbito mundial. E, agora, ela está prestes a ser disponibilizada para encantar todas as pessoas que, por diversos motivos, não foram ao cinema enquanto o longa estava em cartaz.

O já famoso filme da Barbie tem dia exato para chegar à plataforma Prime Video, da gigante Amazon, com a promessa de trazer o encanto e a magia de todo o universo desta boneca tão querida: diretamente da tela dos cinemas, para o conforto da casa dos brasileiros.

Exatamente a partir do próximo dia 12 de setembro, terça-feira, os fãs da Barbie já poderão desfrutar do filme por meio de seus celulares e televisores, utilizando o aluguel digital dentro do Prime Video. Ou seja: todas as pessoas de uma única residência poderão assistir ao mesmo tempo, sem nem mesmo precisar sair de casa.

A pipoca, claro, poderá estar devidamente acompanhada de um icônico look rosa, assim como aconteceu nas salas de cinema do mundo todo.

Vale lembrar, também, que o Prime Video possui a funcionalidade de adicionar títulos à lista, mesmo quando eles ainda não entraram oficialmente no catálogo. Desta forma, quem quer assistir o filme da Barbie recebe a notificação da estreia e consegue assistir ainda mais rápido do que os outros assinantes.

O que saber antes de assistir ao filme da Barbie na plataforma Prime Video

Além de contar com um amplo catálogo, o Prime Video ainda dá aos usuários a opção de aluguel de alguns filmes, permitindo que, por um custo adicional, eles tenham acesso a produções que saíram do cinema recentemente.

Ao optar por alugar um título, o assinante tem até 30 dias para reproduzi-lo. E, depois de apertar o botão play, terá nada menos que 48 horas para ver e rever o filme alugado, quantas vezes quiser.

Como é comum acontecer nas plataformas que oferecem esse tipo de aluguel, o preço em relação ao filme da Barbie por meio do Prime Video pode acabar variando. Porém, estima-se que ficará em torno de R$ 49,90.

Quem tem dúvidas, porém, pode entrar na plataforma e verificar a página criada para este filme, a fim de obter mais detalhes.

