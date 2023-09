Nubank tem inscrições abertas até dia 13 para receber valor mensal

As inscrições para participar do Programa de Estágio do Nubank, que oferece um pagamento mensal por dois anos, estão chegando ao fim. Em sua segunda edição, o programa proporciona aos estudantes uma excelente chance de ingressar no mercado de trabalho com uma bolsa auxílio e uma série de benefícios. Saiba mais detalhes sobre quem e como participar, logo abaixo.

Conheça as vantagens do programa de estágio do Nubank. | Foto: Reprodução / Agência Brasil

Inscrições em reta final

As inscrições para receber um pagamento mensal do Nubank por dois anos estão prestes a se encerrar, e você não vai querer perder essa oportunidade! O prazo final para se inscrever no Programa de Estágio do Nubank é 13 de setembro.

Continue a leitura, a seguir, para saber mais informações sobre como receber dinheiro do Nubank todos os meses e como fazer sua inscrição.

Leia mais: Negativados podem comemorar novidade do Nubank AGORA

Conheça o programa de estágio Nubank

O Programa de Estágio do Nubank é uma oportunidade única que oferece aos estudantes a chance de ingressar no mercado de trabalho com uma bolsa auxílio e uma série de benefícios. Este programa tem a duração de 24 meses e adota um modelo híbrido de trabalho. Os estagiários selecionados irão trabalhar em áreas essenciais do banco, como finanças, gestão de riscos, compliance, auditoria e jurídico. Eles terão uma carga horária de 30 horas por semana, durante os dias úteis.

É importante ressaltar que estas vagas são exclusivas para residentes no estado de São Paulo. Os funcionários aprovados terão acesso a diversos benefícios, incluindo bolsa-auxílio, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, vale-transporte, vale-refeição e vale-alimentação.

Requisitos de inscrição

Estudantes de qualquer área de formação podem se inscrever, desde que estejam matriculados em uma universidade brasileira e tenham previsão de conclusão entre dezembro de 2025 e julho de 2026. Isso significa que não é necessário ter experiência prévia no mercado de trabalho ou fluência em inglês.

No entanto, é importante ter um nível intermediário de inglês, o que implica a capacidade de compreender frases e expressões básicas em um contexto mínimo. O Nubank oferece suporte adicional por meio do programa NuLanguage para ajudar os candidatos a desenvolver suas habilidades na língua.

Como se inscrever?

Para se inscrever no Programa de Estágio Nubank, você deve preencher suas informações pessoais no site do programa até o dia 13 de setembro de 2023. Além disso, é necessário indicar sua área de preferência no momento da candidatura.

Depois de se inscrever, a próxima etapa envolve a realização de testes online, que estão programados para o mês de setembro. Os estudantes que atenderem aos critérios da vaga terão a oportunidade de avançar para as próximas duas etapas do processo seletivo, que incluem dinâmicas em grupo e entrevistas com líderes e profissionais de Recursos Humanos do Nubank.

Portanto, se você deseja receber um pagamento mensal do Nubank por dois anos e está pronto para ingressar em uma experiência de estágio excepcional, não deixe de se inscrever antes do prazo final em 13 de setembro. Esta é uma oportunidade incrível para iniciar sua carreira com o pé direito.

Leia também: 3 PASSOS para aumentar o limite do Nubank de um jeito rápido e garantido