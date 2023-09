O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não realizará pagamentos aos aposentados e pensionistas nesta quinta-feira (7), devido ao feriado de Dia da Independência do Brasil, quando, por lei federal, não há expediente bancário nem funcionamento das lotéricas. Os repasses dos benefícios voltaram ao normal na próxima sexta-feira (8). Continue a leitura para saber mais detalhes sobre os benefícios, assim como o cronograma de repasses e meios de consultar valores.

Aposentados e pensionistas do INSS terão dinheiro na conta nesta sexta (8). | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Dinheiro pós-feriado

Os pagamentos para os últimos grupos de agosto serão retomados na sexta-feira, dia 08, seguindo o calendário normal. Continue a leitura para saber mais detalhes sobre os benefícios, assim como o cronograma de repasses e meios de consultar valores.

Pagamentos do INSS voltam amanhã

Na sexta-feira (8), os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminados em 0 e que recebem até um salário mínimo estarão aptos a receber seus benefícios. Além disso, aqueles que ganham acima do mínimo e têm NIS terminados em 5 e 0 também receberão nesta data. Isso marca o fim do calendário de pagamentos do mês de agosto.

As datas de pagamento variam de acordo com o valor do benefício. Beneficiários que recebem até um salário mínimo terão suas remunerações depositadas em datas diferentes em comparação com aqueles que recebem acima desse valor, estabelecido em R$ 1.320. O INSS disponibilizará aproximadamente R$ 3 bilhões para efetuar os pagamentos. Portanto, é fundamental ficar atento e programar-se para sacar o benefício na data apropriada.

Como consultar?

Para consultar a data de pagamento, os beneficiários podem utilizar o aplicativo do INSS e o portal Meu INSS, acessando através da conta Gov.br, que é o login unificado para os serviços digitais do governo federal. Para isso, verifique o último número do cartão, ignorando o último dígito depois do traço. Para aqueles beneficiários que possuem histórico de recebidos, a data de pagamento permanece pelo padrão já conhecido, com o último número do NIS.

Cronograma de pagamentos agosto/setembro 2023

Veja, logo abaixo, o calendário de pagamentos do INSS referente a agosto e setembro:

Beneficiários com até 1 salário mínimo:

Final 1: 25 de agosto;

Final 2: 28 de agosto;

Final 3: 29 de agosto;

Final 4: 30 de agosto;

Final 5: 31 de agosto;

Final 6: 1º de setembro;

Final 7: 04 de setembro;

Final 8: 05 de setembro;

Final 9: 06 de setembro;

Final 0: 08 de setembro.

Beneficiários acima de 1 salário:

Final 1 e 6: 1º de setembro;

Final 2 e 7: 04 de setembro;

Final 3 e 8: 05 de setembro;

Final 4 e 9: 06 de setembro;

Final 5 e 0: 08 de setembro.

