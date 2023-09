Responsável pela gestão dos programas sociais do governo federal, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), anunciou que realizará mais um conjunto de pagamentos do Programa Bolsa Família neste mês de setembro. As quantias que serão destinadas às famílias beneficiárias também foram confirmadas. Saiba mais detalhes sobre o calendário, assim como as regras para receber o auxílio, logo abaixo.

Setembro da alegria ou tristeza? Valores do Bolsa Família foram revelados. | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Repasses de setembro estão confirmados

Este novo programa de transferência de renda tem como objetivo apoiar mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social que se inscreveram no Cadastro Único (CadÚnico) para receber esse benefício. No entanto, é fundamental destacar que apenas as famílias que atendem a todas as regras e requisitos estabelecidos pelo programa poderão receber os pagamentos. Continue a leitura para saber mais sobre os requisitos para entrar no programa e confira o calendário de repasses deste mês.

Reformulação do Bolsa Família

Até fevereiro, o antigo Programa Auxílio Brasil concedia um valor fixo de R$600 mensais a todas as famílias beneficiárias, independentemente de suas características, como o número de membros. Isso gerava uma situação de injustiça, pois famílias com diferentes tamanhos recebiam a mesma quantia. Para resolver essa questão, o Ministério do Desenvolvimento Social lançou, em junho deste ano, a nova estrutura de benefícios do Programa Bolsa Família.

Entenda os valores do benefício para setembro

A nova estrutura consiste em um benefício principal, que é pago a todas as famílias todos os meses, e três benefícios adicionais, concedidos apenas às famílias que cumprem determinados critérios. A soma desses quatro benefícios compõe o valor total recebido pelas famílias. Portanto, não é possível determinar com precisão o valor individual que cada família receberá, pois ele varia de acordo com as características de cada grupo familiar.

No entanto, com base nos valores estabelecidos para cada um desses novos benefícios e nas regras para sua concessão, é possível estimar o montante que cada família poderá receber, visto que o governo já confirmou o pagamento desses valores.

O principal benefício do novo Bolsa Família, chamado de Benefício de Renda de Cidadania, proporciona R$142 por pessoa da família, independentemente do tamanho do grupo. Além disso, famílias com quatro membros ou menos também recebem o Benefício Complementar, que é um acréscimo para garantir que cada família tenha pelo menos R$600 mensais, o valor mínimo estabelecido.

Adicionalmente, são concedidos mais dois benefícios extras. O Benefício de Renda Variável destina um adicional de R$50 por criança ou adolescente com idades entre sete e dezoito anos, além de mais R$50 por cada mulher grávida na família. O Benefício Primeira Infância oferece um acréscimo de R$150 por cada criança com até seis anos de idade.

Cronograma de pagamentos Bolsa Família

De acordo com o calendário oficial divulgado pelo governo federal, os pagamentos referentes a setembro do Programa Bolsa Família estão programados para ocorrer entre os dias 18 e 29 deste mês. Mais uma vez, as famílias beneficiárias receberão os valores de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada uma. Abaixo, estão as datas específicas:

NIS com final 1: Depósito na conta em 18 de setembro (valores disponíveis no sábado, dia 16/09).

NIS com final 2: Depósito na conta em 19 de setembro.

NIS com final 3: Depósito na conta em 20 de setembro.

NIS com final 4: Depósito na conta em 21 de setembro.

NIS com final 5: Depósito na conta em 22 de setembro.

NIS com final 6: Depósito na conta em 25 de setembro (valores disponíveis no sábado, dia 23/09).

NIS com final 7: Depósito na conta em 26 de setembro.

NIS com final 8: Depósito na conta em 27 de setembro.

NIS com final 9: Depósito na conta em 28 de setembro.

NIS com final 0: Depósito na conta em 29 de setembro.

