Homem é demitido por sair do grupo de WhatsApp da empresa; pode isso?

No mundo onde vivemos, em que a tecnologia domina todas as áreas, é quase impossível pensar em um cenário onde uma empresa não possui um grupo de WhatsApp com os seus funcionários, para fornecer informações e também para se comunicar de uma maneira mais direta, com cada um deles. Entretanto, um fato acabou chamando a atenção de várias pessoas, quando um funcionário foi demitido da empresa onde trabalhava por conta que saiu do grupo de WhatsApp criado pela empresa, entenda.

Homem é demitido após sair do grupo de WhatsApp da empresa, entenda | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O WhatsApp no dia a dia das empresas

Nas empresas, atualmente, o WhatsApp possui uma grande importância, pois de maneira rápida e fácil, é possível se comunicar com várias pessoas. Por exemplo, uma empresa que possui um quadro com 400 funcionários, caso eles estejam em um grupo do WhatsApp, a comunicação fica mais fácil.

Pois basta um disparo de mensagem do superior hierárquico para os funcionários dentro do grupo, que rapidamente, todos terão acesso a mensagem. Algo que anteriormente não acontecia, quando a comunicação acontecia via e-mail, a taxa de visibilidade era bem menor.

Por conta de tudo que foi citado, o mensageiro está mudando a maneira como as empresas funcionam. Agora, é comum que cada setor de uma empresa tenha o seu próprio grupo de WhatsApp e se comuniquem entre si.

Homem foi demitido ao sair do grupo de WhatsApp da empresa

Com tantas vantagens, é claro que as empresas irão querer que todos os seus funcionários estejam em determinados grupos, para que a comunicação fique melhor. Todavia, nem todos os empregados gostam disso e foi exatamente isso que acarretou na demissão de um homem.

O fato ocorreu na Espanha, mais precisamente na cidade de Andaluzia, o profissional trabalhava em um restaurante local, mas acabou saindo do grupo da empresa pois não aguentava mais receber tantas mensagens diariamente.

De acordo com ele, a empresa usava o meio de comunicação não apenas para enviar os horários para os funcionários, mas também, solicitando que eles mandassem fotos do que estavam fazendo durante vários momentos do dia.

Isso culminou em sua demissão

Após tudo isso, com toda essa pressão, o homem acabou saindo do grupo e após isso, a empresa decidiu demiti-lo. De acordo com os executivos, a atitude do empregado não foi correta.

Contudo, um especialista no assunto foi consultado, a saber, o advogado Joaquín Moeckel, ele decidiu ajudar o homem que foi demitido e entrar com uma ação na Justiça local.

Segundo ele, a empresa não pode demitir algum trabalhador apenas por conta que ele não quer permanecer em algum grupo do WhatsApp, então, a atitude da empresa foi completamente abusiva.

