Neste último mês de agosto mais de 20 milhões de famílias receberam o Bolsa Família. A média do valor pago foi de R$ 684,17. De acordo com dados oficiais do Governo Federal, foram repassados mais de R$ 14 bilhões em recursos para os brasileiros. Todos os meses os repasses do Bolsa Família acontecem nos últimos 10 dias do mês — logo, toda atenção é voltada para o novo calendário de Setembro que contará com uma grande surpresa.

Setembro tem novidade inacreditável para quem recebe Bolsa Família | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família de Setembro conta com grande surpresa

Trata-se de uma grande novidade do Governo Federal para os brasileiros que são beneficiários do Bolsa Família. É válido lembrar que para receber o pagamento do Bolsa Família é necessário ter uma renda mensal per capita de até R$ 218.

Em números mais expressivos, representa que é necessário que a renda mensal dividida pela quantidade de pessoas residentes na casa não pode ultrapassar a renda per capita estipulada pelo Governo.

Haja vista que o valor mínimo pago pelo Bolsa Família é de R$ 600. Aos que foram adeptos do consignado do Auxílio Brasil no ano passado — devem receber apenas R$ 450. Haja vista que muitos ainda estão pagando.

Além disso, as famílias que tiveram membros com idade entre zero e seis anos possuem o adicional de R$ 150 garantido. Com limite máximo de R$ 300. A grande novidade é acerca do adiatamento dos pagamentos.

Os beneficiários que possuem NIS terminando em 1 e 6, iriam receber os seus respectivos benefícios em uma segunda-feira. Mas neste mês poderão receber a partir do sábado que antecede o dia de pagamento — veja com mais detalhes no calendário.

Leia mais: INSS já liberou os atrasados? Veja quando o dinheiro entrará na conta

Cronograma Bolsa Família Setembro

O cronograma do Bolsa Família possui como base os dias úteis da semana. Haja vista que o mesmo é pago nos últimos 10 dias do mês. Quando ocorre de haver muitos dias não corridos, acaba que pode acontecer um adiantamento dos pagamentos do Bolsa Família.

É importante ficar atento as datas, a fim de se preparar melhor e saber estipular os recursos corretos para os devidos fins. Veja como serão feitos os pagamentos.

Número final do NIS: 1

Data de pagamento: 18/09

Data de pagamento: 18/09 Número final do NIS: 2

Data de pagamento: 19/09

Data de pagamento: 19/09 Número final do NIS: 3

Data de pagamento: 20/09

Data de pagamento: 20/09 Número final do NIS: 4

Data de pagamento: 21/09

Data de pagamento: 21/09 Número final do NIS: 5

Data de pagamento: 22/09

Data de pagamento: 22/09 Número final do NIS: 6

Data de pagamento: 25/09

Data de pagamento: 25/09 Número final do NIS: 7

Data de pagamento: 26/09

Data de pagamento: 26/09 Número final do NIS: 8

Data de pagamento: 27/09

Data de pagamento: 27/09 Número final do NIS: 9

Data de pagamento: 28/09

Data de pagamento: 28/09 Número final do NIS: 0

Data de pagamento: 29/09

Ademais, basta aguardar as datas estipuladas a fim de receber os repasses. Que podem ser consultados diretamente pelo aplicativo do Bolsa Família ou Caixa Tem. Em algumas localidades que estão sofrendo calamidades, pode haver pagamentos específicos para cada grupo de pessoas.

Leia mais: Caixa pagará benefício antes desta data! Melhor se apressar