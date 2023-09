Próximas 48 horas de Kayky Brito já tem previsão, segundo os médicos

O ator Kayky Brito, de 34 anos, que foi atropelado na madrugada do último sábado (2), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, passou por uma cirurgia para fixação da pelve fraturada e do braço direito. Artista segue internado no Hospital Copa D’Or, na Zona Sul, e seu estado de saúde ainda é considerado grave. Continue a leitura para saber mais informações sobre a atual situação de Kayky e entenda como foi o acidente, logo abaixo.

Ator Kayky Brito continua sedado sob cuidados médicos em UTI no Rio. Foto: Instagram/kaykybrito

Expectativa de evolução após acidente

Em comunicado recente divulgado pelo Hospital Copa D´Or, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, foi informado que o ator Kayky Brito segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, sedado e respirando com o auxílio de ventilação mecânica.

O artista de 34 anos foi vítima de um grave atropelamento na madrugada do último sábado (2), sofrendo um traumatismo craniano e várias fraturas em seu corpo. Segundo a equipe médica, a expectativa é de evolução em seu quadro clínico nas próximas 48 horas, após o artista ter sido submetido a cirurgias na última segunda-feira (4). Saiba mais detalhes sobre o acidente e o atual quadro clínico de Kayky, a seguir.

Kayky passou por cirurgias devido à múltiplas fraturas

Os procedimentos cirúrgicos incluíram a fixação de uma fratura na pelve e outra no braço direito, conforme detalhado no boletim médico do Hospital Copa D’Or. O quadro de Kayky continua a ser considerado grave devido ao politrauma corporal e ao traumatismo craniano que sofreu como resultado do atropelamento, sendo necessário, segundo a equipe médica, manter a sedação do ator por, pelo menos, mais 48 horas.

Apoio da família e pedidos de oração

Após a cirurgia, Tamara Dalcanale, esposa de Kayky, recorreu às redes sociais para compartilhar informações sobre a condição de saúde de seu marido e a evolução de seu estado de saúde. Em sua mensagem, ela agradeceu a todos pelas mensagens de apoio e orações, destacando a importância dessa energia positiva para a recuperação de Kayky.

Entenda como foi o acidente

O incidente ocorreu quando o ator foi atingido por um veículo conduzido por um motorista de aplicativo enquanto atravessava a rua fora da faixa de pedestres, próximo ao condomínio Barra Bela, na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O motorista envolvido no acidente parou imediatamente após o atropelamento, permanecendo no local e prestando assistência até a chegada das autoridades policiais e dos bombeiros. Após o ator ser levado pela ambulância rumo ao Hospital Miguel Couto, na Zona Sul da cidade, o motorista foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca e ao Instituto Médico-Legal (IML) no Centro do Rio de Janeiro, onde realizou o teste de alcoolemia.

A investigação policial confirmou que não havia evidências de ingestão de bebida alcoólica por parte do motorista no momento do atropelamento. O incidente foi registrado por câmeras de segurança instaladas em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca e confirmou a versão do profissional de aplicativo, que afirmara em depoimento que o ator teria atravessado fora da faixa de pedestres e sem olhar.

O condutor relatou que atendeu o pedido de uma passageira nas proximidades da Barra e estava a caminho de deixá-la em seu destino, acompanhada de uma criança de 10 anos, nas imediações do quiosque onde ocorreu o acidente.

Após o depoimento do motorista, as testemunhas do atropelamento de Kayky Brito serão intimadas a depor durante a semana, conforme confirmado pelo delegado titular da unidade, Ângelo José Lages Machado. Entre as testemunhas estão o também ator e amigo de Kayky, Bruno de Lucca, que esperava pelo artista em frente ao quiosque da praia. Além disso, a investigação busca determinar se o veículo estava acima do limite de velocidade estabelecido.

