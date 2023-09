Aprenda a colocar SENHA no WhatsApp Web

Se você usa frequentemente o WhatsApp Web para se comunicar com seus contatos em momentos que não está com seu smartphone em mãos já deve ter percebido que a plataforma online conta com várias funções interessantes, que nem mesmo estão presentes nos aplicativos para dispositivos Android e iOS. No entanto, muitas pessoas desconhecem um truque útil que pode afastar estranhos e garantir que apenas pessoas autorizadas vejam suas mensagens – a senha. Saiba, logo abaixo, como configurá-la e proteja a sua conta.

veja como fazer isso no seu WhatsApp. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Uma dica segura

Você utiliza o WhatsApp Web para se comunicar com seus contatos em momentos que não está com seu smartphone em mãos? Os usuários deste WhatsApp via navegador têm acesso a várias funções interessantes, algumas das quais são exclusivas para essa plataforma online e não estão disponíveis nos aplicativos para dispositivos Android e iOS.

No entanto, muitas pessoas desconhecem um truque útil que pode afastar estranhos e garantir que apenas pessoas autorizadas vejam suas mensagens – a senha. Recentemente, a empresa por trás do WhatsApp, conhecida agora como Meta, introduziu um recurso particularmente útil para quem utiliza a versão web em ambientes de trabalho, escola ou em computadores compartilhados. Quer saber mais sobre isso? Continue a leitura para aprender como reforçar a segurança do seu app de mensagens online, logo abaixo.

Leia mais: Alerta GERAL: WhatsApp tem configuração que rouba você; entenda

Privacidade em primeiro lugar

A privacidade sempre foi uma preocupação importante para os usuários de aplicativos de mensagens instantâneas, como WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger e Instagram. Com o objetivo de proteger as conversas dos usuários, muitas empresas têm adotado medidas adicionais de segurança.

Como funciona a proteção do WhatsApp Web?

Recentemente, o WhatsApp Web recebeu uma atualização que permite que os usuários protejam suas contas com uma senha. E a melhor parte é que você não precisa baixar nenhum software adicional, pois essa é uma opção nativa desenvolvida pelos criadores do aplicativo. Quando você ativa essa opção e se afasta do computador por um curto período, a sessão é automaticamente bloqueada. Para acessá-la novamente, você precisará inserir a senha correta.

Aprenda como configurar a senha do WhatsApp Web

Siga o passo a passo, abaixo, para configurar uma senha para sua conta no WhatsApp Web:

Abra o WhatsApp Web no seu navegador, como o Google Chrome ou Mozilla Firefox. Clique no ícone de três pontos no canto superior direito e selecione “Configurações”. Vá para a seção “Privacidade” e escolha “Bloqueio de tela”. Por padrão, essa opção estará desativada. Ative-a e insira a sua senha. Para aumentar a segurança, considere usar uma combinação de números e letras. Por fim, escolha o período de tempo após o qual a tela será bloqueada: 1 minuto, 15 minutos ou 1 hora. Se você optar por 1 minuto e não houver atividade durante esse período, o WhatsApp Web será bloqueado automaticamente. É recomendável selecionar 15 minutos, mas a escolha depende de você. Lembre-se de que se você desativar essa opção, será necessário inserir a senha novamente, então, certifique-se de não esquecê-la.

Essas medidas simples podem adicionar uma camada adicional de segurança à sua conta no WhatsApp Web, garantindo que suas conversas e informações pessoais permaneçam protegidas quando você não estiver presente no computador.

Leia também: Golpe faz você perder WhatsApp e perfil nas redes