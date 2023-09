Adeus, “pochete”: melhores exercícios para reduzir a gordura da barriga

Atualmente, a internet está repleta de dicas de exercícios que prometem agir contra a gordura da barriga de forma eficaz, de modo a afinar a cintura e, consequentemente, dar ao corpo uma aparência mais modelada. Ocorre, porém, que muitos destes exercícios não facilitam muito a rotina de quem irá se submeter a eles.

Ao contrário do treinamento que será explicado no decorrer deste artigo e que, surpreendentemente, exige apenas o uso de uma cadeira como equipamento para dar auxílio.

O passo a passo é muito mais simples do que pode parecer, conforme mostrado nos próximos tópicos.

A gordura da barriga pode ir embora mais rápido com estes exercícios | Imagem: KamranAydinov / freepik.com

Como fazer o treinamento que irá acabar com a gordura da barriga

Antes de mais nada, é imprescindível realizar um aquecimento que dure 15 minutos, de modo a evitar lesões e manter os músculos preparados para os exercícios propriamente ditos. Além disso, é preciso se certificar de que a cadeira que será usada não tem rodas e está em perfeitas condições, uma vez que os movimentos que serão realizados exigem estabilidade.

Dito isso, abaixo estão as duas partes que devem ser respeitadas, a fim de que a gordura da barriga diminua de forma satisfatória:

Parte 1 – desenvolvida para exercitar as pernas

1. Colocar a cadeira de lado na distância de um passo, à frente de si;

2. Manter os braços posicionados do lado do corpo, tendo a cadeira como um ponto de apoio;

3. De forma alternada, levantar e abaixar as pernas, sempre com as costas retas;

4. Colocar o joelho na parte do assento da cadeira e abaixar, repetindo o movimento também com a outra perna;

5. Fazer 3 séries de 12 repetições com cada perna.

Este exercício tão simples não só irá deixar as pernas mais fortes, como também será útil na hora de melhorar o equilíbrio e manter os músculos do abdômen tonificados.

Parte 2 – desenvolvida para exercitar as costas

1. Se posicionar atrás da cadeira, colocando as mãos atrás das costas;

2. Dar um passo para trás, esticando a perna direita totalmente para a frente;

3. Levantar a perna o máximo que conseguir, de modo a passá-la sobre o encosto da cadeira;

4. Abaixar a perna de forma suave e repetir o movimento com a outra perna;

5. Deve-se fazer 3 séries de 10 repetições com cada perna.

Este exercício tão simples, por sua vez, tem como objetivo fortalecer o corpo no que diz respeito à sua parte superior. Desta forma, ele contribui para a redução da gordura da barriga e para a melhora da postura.

Para perder gordura da barriga de forma ainda mais eficaz, é preciso ir além

Embora em um primeiro momento não pareça, os exercícios ensinados acima de fato contribuem para que a gordura da barriga vá embora.

Porém, quem quer ver isso acontecendo de forma ainda mais rápida precisa, também, adotar uma rotina mais saudável, de modo geral.

Comer de forma saudável, por exemplo, é imprescindível, assim como aproveitar alguns momentos do dia para fazer uma caminhada ou correr.

