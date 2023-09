Saque de R$ 6.000,00 está disponível para algumas pessoas; veja se seu CPF faz parte

Vários trabalhadores brasileiros podem comemorar, pois a Caixa Econômica acabou de atualizar a lista de pessoas que podem sacar mais de R$ 6.000 direto pelo aplicativo do Caixa Tem, a solicitação está sendo liberada para vários CPFs, mas é importante efetuar a solicitação o quanto antes, pois toda semana, novas pessoas entram na lista e outras são retiradas, entenda como funciona.

Caixa acaba de liberar um super saque de até R$ 6.200, saiba como solicitar | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O valor é proveniente de quê?

O valor citado, será pago pela Caixa, entretanto, o dinheiro é do próprio cidadão, já que é proveniente do FGTS, lembrando que embora o valor do fundo seja de titularidade de cada trabalhador, ele não pode sacar a qualquer momento, é preciso esperar datas oportunas.

E agora, a Caixa acaba de liberar um saque extraordinário do valor, que será destinado às vítimas de desastres naturais, a saber, aquelas que moram em alguma área que foi atingida por algum sinistro, como:

Inundações;

Desastres após o rompimento de barragens;

Precipitações de granizos;

Tempestades;

Qualquer outro sinistro com causas naturais.

Veja também: Parcelar Boletos No PicPay: Como Fazer Algo Assim?

Qual o valor do saque?

O saque em questão, possui o valor de até R$ 6.220 e pode ser recebido pelo Caixa Tem, entretanto, a solicitação é feita pelo próprio aplicativo do FGTS. O objetivo do valor, é ajudar as pessoas na recuperação de seus bens que possam ter sido perdidos pelas chuvas.

Além disso, toda semana, a Caixa atualiza em seu site a lista de cidades que estão dentro das regras para que os trabalhadores solicitem o saque, já que para ter direito, é necessário que a localidade tenha um decreto ativo de calamidade pública.

Após a solicitação, a Caixa pede até 5 dias úteis, para que a solicitação seja analisada. Quando a análise é concluída, o valor é depositado na conta informada pelo trabalhador.

Passo a passo para solicitar o saque

Primeiro, é importante saber que é necessário que o trabalhador tenha saldo disponível em sua conta, além disso, ele não pode ter solicitado saque pelo mesmo motivo nos 12 meses antecedentes. Feito isso, basta efetuar o download do aplicativo FGTS e:

Entrar no aplicativo;

Ir em “meus saques”; e em “outras situações de saque” e por fim, “calamidade pública”;

Será preciso enviar os documentos solicitados e pronto, basta aguardar a análise.

Alguns detalhes são importantes, por exemplo, o comprovante de residência deve ser no nome do titular do benefício e sua emissão não pode ser em um período inferior a 120 dias do desastre que atingiu a localidade. Por fim, caso não tenha o RG, pode usar carteira de habilitação ou passaporte, para comprovar a identidade.

Veja também: Will Bank Ainda É Vantajoso? Entenda O Que Tem De Novo