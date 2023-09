Quer mudar de vida em 2023? 200 VAGAS estão abertas para esta possibilidade

O ano está quase acabando, todavia, ainda é possível conseguir um bom emprego e ter a estabilidade proporcionada por um trabalho público, em algumas cidades do Brasil, estão sendo ofertadas mais de 200 vagas para as mais diversas ocupações, como ensino fundamental, médio e superior. Vale lembrar que a depender do cargo pretendido, tanto o salário quanto o estilo de seleção muda, entenda.

Mais de 200 vagas de empregos, confira | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como se preparar para um concurso público?

No Brasil, prestar um concurso público já se tornou quase que uma profissão, por conta da eficiência que os candidatos devem ter para conseguirem uma vaga, todavia, vale bastante a pena, já que apenas uma vaga já garante a estabilidade para o restante da vida do servidor em questão.

Mas para isso, é preciso estudar bastante e ter um plano bem especificado de como conseguir atingir o concurso dos sonhos, o maior erro de todos, é ir estudar apenas quando o edital é lançado, contudo, ao fazer isso, o interessado já está saindo atrás em relação aos outros candidatos.

Pois a maioria das pessoas que passam em concursos, estudam há algum tempo, raros são os casos de pessoas que em 1 ou 2 meses começaram a estudar e tiveram sucesso. Pode acontecer, mas a regra, é dar errado.

Quais as vagas que estão disponíveis?

Coveiro (1);

Jardineiro (4);

Lixeiro (2);

Operador de Máquinas (2);

Operador de Motoniveladora (3);

Agente de Limpeza (16);

Borracheiro (1); Motorista II (19);

Pedreiro (8);

Pintor (1);

Servente Escolar (9);

Servente de Pedreiro (15);

Varredor de Rua (15);

Vigilante Municipal (11);

Agente de Endemias (5);

Auxiliar Administrativo (24);

Auxiliar de Farmácia (1);

Auxiliar de Serviços Funerários (1);

Eletricista (2);

Fiscal de Obras (2);

Mecânico (4);

Mecânico – Máquinas Pesadas (1);

Tratorista (2);

Auxiliar de Dentista – UBS (1);

Auxiliar Educacional (3);

Monitor de Educação Infantil (4);

Monitor de Transporte Escolar (2);

Técnico em Contabilidade (1);

Técnico de Enfermagem (4);

Analista Ambiental/Engenheiro (1);

Arquiteto Urbanista (1);

Assistente Social (2);

Assistente Social I (1);

Assistente Social II (1);

Bibliotecário (1);

Contador I (1);

Educador Físico (2);

Engenheiro Civil (2);

Fisioterapeuta (1);

Fonoaudiólogo (1);

Médico Clínico Geral (1);

Médico Ginecologista (2);

Médico Pediatra (1);

Monitor de Tempo Integral (2);

Nutricionista Educacional (1);

Procurador Municipal (2);

Professor de Educação Infantil e Fundamental 1º ao 5º ano) – Professor I (1);

Psicólogo (3);

Psicólogo I – Educacional (1);

Supervisor Pedagógico (2);

Terapeuta Ocupacional (2);

Veterinário I (1).

Como é notório, há vagas que precisam apenas que o candidato tenha o ensino fundamental, outras, necessitam que eles tenham uma graduação na área citada. Então, antes de realizar a inscrição, é importante ficar atento a esses detalhes.

Como se inscrever no concurso?

As inscrições irão ocorrer somente pela internet, através do site ibdoprojetos. Basta buscar pelo termo em qualquer buscador, que o site irá aparecer. Elas irão começar no dia 23 de outubro e devem durar até o dia 21 de novembro.

No site, será disponibilizado o edital, nele, haverá todas as informações necessárias para que o candidato se inscreva e consiga concorrer a uma das inúmeras vagas ofertadas.

Após a inscrição, é preciso realizar o pagamento de uma taxa, para que de fato a inscrição seja validada, a depender do cargo, o valor irá girar em torno de R$ 60 a R$ 100.

