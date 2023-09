Especialistas mostram qual é a idade mais desafiadora de todas

Qual seria, afinal, a idade mais desafiadora de todas? Esse definitivamente é o tipo de pergunta que poucas pessoas se fazem, mas vale a pena refletir sobre ela, considerando que a vida é definitivamente feita de momentos, sendo que muitos deles podem ser divertidos e felizes, enquanto outros podem ser totalmente o contrário disso.

Este último contexto, o da infelicidade, acaba sendo o mais difícil, levando qualquer pessoa a acreditar que o mundo ao seu redor está desmoronando. E, de acordo com especialistas, realmente existe uma idade específica na qual situações desse tipo podem acabar ocorrendo com mais frequência.

Quem tem interesse por descobrir qual é a idade mais desafiadora que existe, portanto, não pode deixar de ler os próximos tópicos, a fim de também saber como se preparar para ela.

A idade mais desafiadora que existe costuma ser a mesma para todas as pessoas | Imagem: Joshua Hoehne / unsplash.com

Esta é a idade mais desafiadora de todo, de acordo com especialistas

Pesquisadores e cientistas assumiram a interessante tarefa de investigar o fascinante comportamento humano e, também, as arestas que o cercam. Entre os pontos de interesse estão, por exemplo, os motivos que levam ao estresse, à preocupação e à felicidade, bem como a idade nas quais as emoções em questão tendem a aparecer com maior frequência.

Os resultados, embora represente somente estimativas, acabam dizendo muita coisa sobre o que causa angústia ou bem-estar na sociedade atual.

Anne Wright, que atua como especialistas na recuperação de traumas emocionais e também como psicoterapeuta, aponta que existe uma época na vida de qualquer pessoa na qual tudo realmente acaba sendo mais difícil, reinando as preocupações e os problemas. Parece que tudo simplesmente sai o contrário do esperado.

Aliás: qualquer etapa pode acabar sendo difícil, considerando que cada dia é diferente do outro e, enquanto uns são bons, outros podem ser ruins. Mas isso não quer dizer que a infelicidade irá marcar a vida do indivíduo, mas que os altos e baixos realmente existem e fazem parte da vida.

E, de acordo com a profissional, a idade mais desafiadora é especificamente aquela na qual a pessoa passa dos 30 para os 40 anos.

O que faz com que essa seja a idade mais desafiadora, afinal

A explicação para essa ser a idade mais desafiadora que alguém irá enfrentar é muito simples.

Ocorre que, especificamente nessa idade, diversos traumas relacionados à infância podem acabar vindo à tona. E isso acontece ao mesmo tempo em que o campo sócio afetivo apresenta maiores demandas. No âmbito laboral, por sua vez, a realidade não é outra: as demandas e as cobranças podem estar mais presentes do que nunca.

Logo, é preciso se preparar devidamente para resistir ao turbilhão de emoções que irá surgir, e para confiar que, no final, tudo irá se resolver da melhor forma.

Uma boa dica, nesse sentido, é sempre que possível se abrir com as pessoas próximas, principalmente se elas já passaram por essa etapa e têm bons conselhos para dar. Aderir à terapia também pode ser muito útil, uma vez que ela ajudará a manter a cabeça em ordem.

