Passo a passo para pedir um cartão de crédito Amazon

Para quem gosta de sempre ter um cartão de crédito novo, acaba de chegar na praça outra excelente opção, trata-se do cartão de crédito da Amazon, ele pode ser usado em qualquer estabelecimento comercial e o melhor de tudo, possui a bandeira Mastercard, o banco emissor dele é o Bradesco. Além disso, várias pessoas estão conseguindo altos limites, saiba como solicitá-lo e as vantagens.

Quais as vantagens de obter o cartão Amazon?

Uma das principais vantagens, é que o cliente não precisa realizar o pagamento da anuidade em hipótese alguma, ou seja, usando o cartão ou não, ele ficará isento de efetuar qualquer pagamento. Há cartões, sobretudo, o de bancos mais tradicionais, que cobram anuidade mesmo que o cliente não use o cartão.

Outro ponto, é o cashback que é disponibilizado em vários estabelecimentos comerciais no Brasil, sendo que o principal, é no site da Amazon. O conceito de cashback ganhou o coração de todos, basicamente, o cliente efetua compras e ainda recebe uma parte do dinheiro de volta.

Para melhorar ainda mais, há a opção de efetuar o parcelamento estendido, ou seja, é possível parcelar as compras em até quinze vezes. Outro benefício é a possibilidade de obter desconto de até 50% na rede Cinemark.

Como solicitar o cartão de crédito Amazon?

Para efetuar a solicitação, é preciso baixar o aplicativo, além disso, ter em mãos o RG e o CPF. Feito isso, basta seguir o passo a passo:

Entre no aplicativo;

Clique no banner que aparece na tela inicial;

Agora, em “peça seu cartão”;

Uma código será enviado ao seu SMS, confirme;

Informe todos os seus dados pessoais;

Tire uma selfie e pronto.

Caso o cliente consiga passar pela análise de crédito de primeira, irá aparecer as informações inerentes ao cartão, como o nome que estará impresso, além da data de vencimento da fatura.

É vantajoso parcelar compras no cartão?

A depender da compra, é bastante vantajoso, pois o que ia se tornar algo caro, fica mais em conta. Mas caso o cliente não tenha um certo controle financeiro, pode acabar entrando em uma grande furada. Por isso, sempre é bom analisar bastante o contexto atual.

Por exemplo, ao realizar uma compra no valor de R$ 15.000 e parcelar em 15 vezes, isso significa que durante mais de um ano, será preciso que todos os meses, a pessoa tenha R$ 1.000 para pagar a fatura do cartão. Caso não pague, irá acabar ficando inadimplente.

Portanto, antes de utilizar o cartão, realize o devido planejamento financeiro e jamais compre nada sem a certeza que precisa de fato do item. De acordo com vários estudos, a maioria das compras são realizadas pelo impulso.

