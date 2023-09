Motoristas cometem esta infração o tempo todo! Multa chega a R$ 300,00

Dirigir não é apenas tirar a carta, pegar o carro e sair andando por aí, vai muito além disso, é necessário ter atenção por você e pelo seu próximo, principalmente se manter totalmente atualizado em relação as regras de trânsito, que é a mais importante para manter-se em segurança nas ruas e estradas.

Mesmo as pessoas que prestam muito atenção e está sempre atualizado com as normas do trânsito, ainda sim precisa tomar muito cuidado porque pode gerar dúvidas nos condutores, e uma delas é se não dar preferência pode resultar em multa.

veja as infrações e os valores das multas. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Deixar de dar preferência gera multa?

Conforme as informações do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) tem algumas situações em que a preferência precisa ser concedida para outros motoristas ou pedestres que estejam nas vias, ou seja, se deixar de dar preferência para idosos, crianças ou pedestres que estão na faixa, o motorista pode estar sujeito e receber uma multa e até mesmo perder pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Qual seria a multa aplicada?

Quando o motorista está em uma situação em que o sinal sonoro ou luminoso, além de ter uma faixa de pedestre e não der a preferência para os idosos, crianças, deficientes e outros, ele vai estar cometendo uma infração.

Isso porque é Lei dar prioridade para as pessoas mais vulneráveis, ou seja, se os motoristas infringirem essa regra, o motorista pode receber uma multa no valor de R$ 293,47 e pode ter até 7 pontos na Carteira.

Já quando essa infração exceder o limite de velocidade em mais de 50% do determinado. O motorista vai ter que arcar com uma multa mais alta, pois nesse caso a penalidade será no valor de R$ 880,41 e corre o risco de sofrer uma suspensão automática da carteira do motorista.

Se o motorista não diminuir a velocidade ao se aproximar de algumas situações como: desfiles, passeatas, cortejos, situações que podem ocorrer no dia a dia vão estar cometendo uma infração grave, e a multa é no valor de R$ 293,47 e sete pontos.

Em suma, em uma das infrações que mais acontecem hoje em dia é aqueles motoristas apressados e que não respeitam a faixa de pedestres. Se o motorista deixa de parar para que os pedestres possam atravessar, também leva multa no valor de R$ 293,47 e sete pontos na carteira.

Tome cuidado e fique atento nos sinais, observe sempre a sinalização.

