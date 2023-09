Nunca mais você vai falar e escrever estas 10 coisas erradas

Você já parou para pensar que existem certas palavras da nossa amada língua portuguesa as quais você costuma falar ou escrever de forma errada, apenas porque já se tornou um hábito para muitas pessoas?Se a sua resposta foi sim e gerou uma certa preocupação, continue a leitura para conhecer os 10 erros mais comuns cometidos até mesmo por nós, nativos do idioma português.

Você se garante no português?

A língua portuguesa, bem como as regras gramaticas que a cercam, não é considerada a mais fácil, e pode apresentar desafios. E quando a tarefa é escrever corretamente é fundamental dominar seus fundamentos para que possamos manter um perfil profissional apresentável, seja no seu ambiente de trabalho, ou até mesmo no momento de escrever um simples e-mail durante o seu dia à dia.

Continue a leitura, para entender quais os 10 erros mais comuns do português, para que você nunca mais os cometa, pois observar essas sugestões pode fazer a diferença em situações como entrevistas de emprego e processos seletivos.

A língua portuguesa e suas pegadinhas

Não podemos deixar de admitir que, com sons nasais, verbos, pronomes, regras gramaticais, sotaques, exceções e acordos ortográficos, a língua portuguesa realmente é bem complexa para os menos acostumados. Mas para diminuir tal complexidade, confira, a seguir os 10 erros de português que até os próprios brasileiros mais cometem.

Os 10 erros de português mais comuns

Além disso, há várias armadilhas que até mesmo os falantes nativos podem enfrentar, como você verá logo abaixo.

1. Sessão ou cessão de cinema?

Quando você deseja assistir a um filme no cinema, a palavra correta é “sessão”. “Sessão” com três “s” é usada para indicar um intervalo de tempo de um evento ou atividade específica, como assembleias, reuniões, espetáculos e consultas. Por outro lado, se você pretende transferir algo para alguém, o termo adequado é “cessão”, que significa ceder, transferir ou conceder algo.

2. Por hora ou por ora?

Lembre-se de que “por hora,” com “h,” se refere ao tempo e indica a quantidade de vezes que algo acontece em uma hora ou a distância percorrida em uma hora, como “o carro atinge 200 quilômetros por hora.” Por outro lado, “por ora” é uma expressão que significa “por enquanto” ou “por agora”, como em “a situação está controlada por ora.”

3. Há ou a muitos erros?

Aqui, é importante distinguir entre “há” e “a”. “Há” é uma forma do verbo “haver” usado na forma impessoal para indicar existência, como em “há muito tempo que não vejo visito minha avó.” Por outro lado, “a” é um artigo definido que precede substantivos e indica uma ação futura, como em “eu moro a alguns metros da padaria mais popular do meu bairro.”

4. Meio-dia e meia ou meio-dia e meio?

A expressão “meio-dia e meia” é a forma correta, onde o número concorda com o gênero da palavra “hora”. “Meio” pode assumir quatro classes gramaticais, enquanto “meia” é um substantivo feminino que se refere a uma peça de roupa ou um numeral, como em “eu adoro usar meias quentinhas quando está muito frio.”

5. Proibida ou proibido a entrada?

Ambas as formas estão corretas, mas é essencial adaptá-las ao contexto. O uso do artigo definido “a” faz com que “proibido” concorde em gênero e número. Por exemplo, “é proibido falar ao celular neste local” e “é proibida a venda de cerveja para menores de 18 anos” são corretos, dependendo do contexto.

6. Em vez de ou ao invés de?

“Em vez de” significa “no lugar de”, enquanto “ao invés de” é usado para indicar “ao contrário de”. Por exemplo, “em vez de ir ao shopping, podemos ir ao parque?” e “ao invés de falar a verdade, ele preferiu esconder até o final.”

7. Através de ou por meio de?

“Através de” denota ação de movimento, como “atravessar”, enquanto “por meio de” está relacionado ao método ou meio utilizado para realizar uma ação, como em “enviamos todos os videogames por meio do correio.”

8. Onde ou aonde estou?

“Onde” indica localização, enquanto “aonde” significa “para onde”. Por exemplo, “onde estou? Aqui está muito mal iluminado, não enxergo nada” e “aonde você está querendo chegar com essa correria?”

9. Afim ou a fim de mim?

“Afim” é um adjetivo que significa “semelhante”, enquanto “a fim de” é uma locução que denota finalidade. Por exemplo, “a fim de evitar que mais alguém se ferisse, o policial desarmou o meliante” e “eu e minha esposa temos um estilo musical afim.”

10. Mais ou mas Dinheiro?

“Mas” é uma conjunção adversativa que indica oposição, como em “eu tentei de tudo, mas no final eu e ela não éramos compatíveis.” Por outro lado, “mais” é usado para indicar uma quantidade maior, como em “eu tenho mais dinheiro do que você.”

Classe dispensada!

Dominar esses erros comuns da língua portuguesa pode melhorar significativamente sua comunicação escrita e contribuir para um perfil mais profissional. Portanto, pratique e evite essas armadilhas linguísticas para se destacar em situações importantes.

