Exército disponibiliza 17 MIL militares para 7 de setembro; veja por que

O Exército brasileiro anunciou, recentemente, que deve mobilizar um contingente de 17 mil militares em celebração aos desfiles de 7 de Setembro, que ocorrerão na próxima quinta-feira (7). O evento comemorativo do Dia da Independência do Brasil contará com quatro eixos temáticos, pela primeira vez, e está previsto para começar às 9 horas da manhã. Continue a leitura e saiba mais detalhes sobre o feriado nacional.

Exército anuncia contingente de 17 mil militares para os desfiles de 7 de setembro. | Foto: Reprodução

Segurança reforçada no 7 de setembro

O Exército brasileiro está se preparando para mobilizar um contingente de 17.000 militares em celebração aos desfiles de 7 de Setembro, que ocorrerão na próxima quinta-feira (7). A informação foi confirmada anteriormente por Gustavo Uribe, âncora da CNN.

O tema deste ano, sob o lema “Democracia, soberania e união”, será enfocado nos desfiles que terão início às 9h na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, além de acontecerem simultaneamente em diversas partes do país. Saiba mais detalhes sobre os desfiles comemorativos do Dia da Independência do Brasil, a seguir.

Desfile de 2023 trará novidades

Para o evento deste ano, o desfile contará com quatro eixos temáticos distintos:

“Paz e Soberania” destacará militares das Forças Armadas que participaram de missões de paz das Nações Unidas (ONU), bem como membros de associações que preservam a memória da Força Expedicionária Brasileira (FEB).

destacará militares das Forças Armadas que participaram de missões de paz das Nações Unidas (ONU), bem como membros de associações que preservam a memória da Força Expedicionária Brasileira (FEB). “Ciência e Tecnologia” incluirá alunos dos Institutos Militares de Engenharia e Tecnológico da Aeronáutica, além de engenheiros militares da Marinha do Brasil.

incluirá alunos dos Institutos Militares de Engenharia e Tecnológico da Aeronáutica, além de engenheiros militares da Marinha do Brasil. “Saúde e Vacinação” será representado por profissionais dos serviços de saúde das três Forças Armadas, juntamente com a presença do emblemático “Zé Gotinha”.

será representado por profissionais dos serviços de saúde das três Forças Armadas, juntamente com a presença do emblemático “Zé Gotinha”. “Defesa da Amazônia” contará com a participação de militares do Exército Brasileiro, incluindo soldados de origem indígena, pertencentes à 2ª Brigada de Infantaria de Selva, situada em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas.

Comemoração à parte em Brasília

Na capital federal, a organização do evento ficará a cargo da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) e contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O desfile de 7 de Setembro em Brasília está programado para acontecer na Esplanada dos Ministérios, localizada no centro da capital federal. Com a expectativa de atrair cerca de 30 mil espectadores, o evento está agendado para começar às 9 horas da manhã e deve se estender por aproximadamente duas horas.

A Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência informou que a celebração contará com a tradicional apresentação aérea da Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira (FAB). Além disso, ministros, chefes de Poderes e representantes das Forças Armadas estarão presentes na tribuna de honra, ao lado do presidente Lula, com a expectativa de reunir cerca de 200 convidados.

Itens proibidos para quem for ao desfile

A Secom também divulgou uma lista de itens que não serão permitidos no evento, visando garantir a segurança e a tranquilidade da celebração. Esses itens incluem fogos de artifício, armas de fogo e simulacros, apontadores a laser, artefatos explosivos, sprays e aerossóis, mastros para sustentar bandeiras ou cartazes, garrafas de vidro e latas, drogas ilícitas, substâncias inflamáveis de qualquer tipo e armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos.

Desfile com fins eleitorais em 2022

O evento deste ano está envolto em controvérsias políticas, uma vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) relacionada ao suposto uso eleitoral dos desfiles de 7 de Setembro em 2022, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro.

O PDT, autor da ação, alega que houve abuso de poder político e econômico ao utilizar o cargo e a estrutura governamental para promover sua candidatura. Os gastos com o evento são estimados em R$ 3,38 milhões.

No passado, durante a campanha eleitoral, o TSE chegou a proibir o uso de imagens dos eventos em propaganda eleitoral da chapa liderada por Bolsonaro e, em julho de 2023, o ministro Benedito Gonçalves do TSE impôs uma multa de R$ 110 mil tanto a Bolsonaro quanto ao ex-ministro Walter Braga Netto, candidato a vice, por não terem cumprido a decisão de excluir conteúdos captados durante o desfile.

